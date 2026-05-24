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Brefs / International
Quatre combattants de l'État islamique tués lors d'opérations aériennes et terrestres dans le Nord de l'Irak

Quatre combattants de l'État islamique (EI) ont été tués lors d'opérations aériennes et terrestres menées dans la province de Kirkouk, dans le Nord de l'Irak, a annoncé samedi 23 mai l'armée irakienne.

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Des avions de combat F-16 irakiens ont mené deux frappes aériennes contre un repaire de l'EI dans la région de Wadi al-Shay, tuant trois membres de l'organisation terroriste et détruisant leur position, selon un communiqué de la cellule de communication du Commandement des opérations conjointes irakien. À la suite des frappes aériennes, une unité de l'armée irakienne a mené une opération de recherche dans la région, au cours de laquelle elle a repéré et tué le quatrième membre de l'EI, indique le communiqué. Alors que l'Irak a déclaré la victoire sur l'EI en 2017, quelques derniers membres de l'organisation terroriste continuent de mener des attaques contre les forces de sécurité et les civils dans les villes, les déserts et les zones reculées. Les autorités ont depuis intensifié leurs campagnes aériennes et terrestres contre des combattants présumés de l'EI.

Xinhua/VNA/CVN

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