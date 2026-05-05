La Russie décrète une trêve les 8 et 9 mai pour des célébrations de la Journée de la Victoire

Le ministère russe de la Défense a décrété lundi 4 mai une trêve les 8 et 9 mai en l'honneur des célébrations de la Journée de la Victoire, et a espéré que l'Ukraine ferait de même.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette trêve a été décrétée par le président russe Vladimir Poutine, a indiqué le ministère, ajoutant que les forces russes prendraient toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des commémorations.

Le ministère a également averti que toute tentative ukrainienne de perturber les célébrations du 81e anniversaire de la victoire dans la Grande Tension patriotique entraînerait une frappe de missiles massive sur le centre de Kiev.

Il a précisé que la Russie s'était jusqu'alors abstenue de telles actions pour des raisons humanitaires malgré sa capacité à le faire, et a exhorté les civils présents à Kiev et le personnel diplomatique étranger à quitter la ville sans délai.

Lors d'un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump le 29 avril, Vladimir Poutine avait déjà exprimé la volonté de la Russie de décréter une trêve pour les commémorations de la Journée de la Victoire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré le 30 avril avoir chargé ses représentants de contacter l'équipe de Donald Trump afin de clarifier les détails de la proposition russe de cessez-le-feu.

Xinhua/VNA/CVN



