Le guide suprême iranien interdit le transfert du stock d'uranium enrichi à l'étranger

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Reuters a ajouté que l'une de ces sources, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat, a déclaré que "la directive du guide suprême, et le consensus au sein des institutions, est que le stock d'uranium enrichi ne doit pas quitter le pays". Les sources ont fait savoir que les hauts responsables iraniens estimaient que l'envoi de ce matériau à l'étranger rendrait le pays plus vulnérable à de nouvelles attaques par les États-Unis et Israël. Selon elles, il existe de "gros soupçons" en Iran concernant la pause des hostilités, qui serait une "tromperie tactique" des États-Unis pour "créer un sentiment de sécurité" avant une reprise des attaques. L'une des sources a expliqué que des "formules réalisables" pourraient résoudre le problème de l'uranium enrichi iranien, comme la dilution du stock sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Xinhua/VNA/CVN