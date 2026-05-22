Trump annonce l'envoi de 5.000 soldats supplémentaires en Pologne

>> Le Pentagone demanderait plus de 200 milliards de dollars pour financer le conflit au Moyen-Orient

>> Les États-Unis vont retirer quelque 5.000 militaires d’Allemagne d’ici un an

>> Le Pentagone annonce l'abandon de son projet de déploiement de plus de 4.000 soldats américains en Pologne

"Compte tenu de la victoire électorale de l'actuel président polonais, Karol Nawrocki, que j'ai eu la fierté de soutenir, et de nos relations avec lui, j'ai le plaisir d'annoncer que les États-Unis vont envoyer 5.000 soldats supplémentaires en Pologne", a écrit M. Trump sur son réseau social Truth Social, sans donner plus de détails. Ces déclarations interviennent une semaine après que le Pentagone a brusquement reporté un déploiement prévu de plus de 4.000 soldats basés aux États-Unis en Pologne, où M. Nawrocki avait été élu président l'année dernière. Le Pentagone avait signalé avoir réduit de quatre à trois le nombre de brigades de combat américaines affectées en Europe, ramenant ainsi les effectifs à leur niveau de 2021. Cette décision a entraîné un report temporaire du déploiement des forces américaines en Pologne, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué publié à l'époque, qualifiant la Pologne "d'alliée modèle des États-Unis".

Xinhua/VNA/CVN