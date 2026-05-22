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Les États-Unis ne veulent pas imposer de péage dans le détroit d'Ormuz

Le président américain Donald Trump a déclaré le 21 mai que les États-Unis ne souhaitent pas imposer de péage aux navires transitant par le détroit d'Ormuz, revenant ainsi sur des propos qu'il avait tenus le mois dernier, dans lesquels il laissait entendre que Washington percevrait de tels droits de passage.

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"Nous voulons qu'il reste ouvert, nous voulons qu'il reste libre. Nous ne voulons pas de péage", a répondu M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche. "C'est une voie navigable internationale". Bien qu'une agence iranienne nouvellement créée aurait commencé à percevoir des droits de passage, M. Trump a indiqué le 21 mai que l'Iran "n'impose pas de péage pour l'instant". "Aucun navire n'a pu passer sans notre accord", a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée du 21 mai, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé que le projet de Téhéran d'imposer des droits de passage rendrait "irréalisable" un accord de paix avec Washington. "Personne au monde n'est favorable à un système de péage. Cela ne peut pas se faire. Ce serait inacceptable", a dit M. Rubio aux journalistes avant de partir pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN en Suède. "Cela rendrait un accord diplomatique irréalisable s'ils continuaient à poursuivre sur cette voie".

Xinhua/VNA/CVN

#États-Unis #Iran #conflit #détroit d'Ormuz

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