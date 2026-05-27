Italie : le nombre de touristes étrangers a bondi de plus de 17% en mars

L'Italie a connu une hausse de plus de 17% sur un an du nombre de touristes étrangers en mars, confirmant l'attractivité de la péninsule tout au long de l'année, a indiqué mardi 26 mai l'Institut national des statistiques (Istat).

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La présence des étrangers est allée crescendo depuis le début 2026, avec une progression de 6,8% de présences dans les hébergements en janvier (sur un an), de 11,3% en février et enfin de 17,4% en mars avec 15,4 millions de nuitées, a précisé l'Istat dans un communiqué. Le nombre d'Italiens est resté relativement stable, en hausse de 2,2% sur le trimestre par rapport au même trimestre de 2025. "La croissance des nuitées est surtout tirée par la clientèle étrangère qui représente 54,6% du total des nuitées, confirmant le rôle de plus en plus important du tourisme international", a commenté l'Istat.

AFP/VNA/CVN