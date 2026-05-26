Pakistan : 47 morts dans l'attentat contre un train dans le Sud-Ouest du pays

Le bilan de l'attentat contre un train dans la province du Baloutchistan, dans le Sud-Ouest du Pakistan, s'est alourdi pour atteindre 47 morts et près de 100 blessés, ont rapporté des médias, citant des employés des services d'urgence.

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La même source a précisé que l'attentat perpétré à Quetta, dans la province pakistanaise du Baloutchistan, a fait également 98 blessés, dont 20 militaires. D'après la source, l'engin explosif a été activé par un kamikaze. Le journal Pakistan Observer avait précédemment signalé 24 morts et plus de 80 blessés à la suite de l'attaque. Selon Associated Press of Pakistan, l'attentat s'est produit alors que le train traversait la gare de Chaman Phatak à Quetta : trois wagons ont déraillé et deux se sont renversés à la suite d'une explosion survenue sur la voie ferrée.

APS/VNA/CVN