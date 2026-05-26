Le Premier ministre palestinien et la Croix-Rouge examinent la coopération humanitaire

Le Premier ministre palestinien, Mohamed Mustapha, a examiné lundi 25 mai avec le chef de la mission du Comité international de la Croix-Rouge, Julian Lerisson, et le représentant du CICR en Palestine, Julian Chassani, les voies et moyens de renforcer la coopération commune, notamment à travers l'intensification des interventions de terrain dans la bande de Gaza.

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Selon l'agence palestinienne Wafa, les discussions ont porté sur l'extension des hôpitaux, l'acheminement de médicaments et de fournitures médicales, ainsi que sur les efforts visant à permettre l'évacuation des blessés nécessitant des soins à l'extérieur de l'enclave. Les deux parties ont également évoqué les efforts déployés pour mettre fin aux agressions sionistes visant les prisonniers palestiniens, en particulier les enfants, les personnes âgées et les femmes ainsi qu'aux violations, aux actes de torture physique et psychologique, à la propagation des maladies cutanées, à la privation des services de santé et à la malnutrition.

APS/VNA/CVN