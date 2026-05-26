Le Premier ministre palestinien et la Croix-Rouge examinent la coopération humanitaire

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Selon l'agence palestinienne Wafa, les discussions ont porté sur l'extension des hôpitaux, l'acheminement de médicaments et de fournitures médicales, ainsi que sur les efforts visant à permettre l'évacuation des blessés nécessitant des soins à l'extérieur de l'enclave. Les deux parties ont également évoqué les efforts déployés pour mettre fin aux agressions sionistes visant les prisonniers palestiniens, en particulier les enfants, les personnes âgées et les femmes ainsi qu'aux violations, aux actes de torture physique et psychologique, à la propagation des maladies cutanées, à la privation des services de santé et à la malnutrition.
APS/VNA/CVN