L'Inde émet un risque de canicule, sur fond de craintes liées à El Niño

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"Les vagues de chaleur en Inde deviennent plus longues, plus intenses et plus fréquentes", a-t-il déclaré. Il a appelé à la vigilance face à des vagues de chaleur pouvant être sévères dans le Nord-Ouest et le centre du pays le plus peuplé de la planète. "Prenez des mesures préventives en restant hydratés et en vous tenant au frais", a-t-il indiqué, en publiant sur les réseaux sociaux des messages de sensibilisation. Selon les relevés de températures du service météorologique indien, la température maximale la plus élevée enregistrée mardi était de 48,2°C dans la ville de Banda, dans l'État de l'Uttar Pradesh, à 450 kilomètres au sud-est de New Delhi. À New Delhi, les températures ont atteint 44,4°C, loin du record national de 51°C enregistré en 2016 à Phalodi, dans le Rajasthan.

AFP/VNA/CVN