L'Ukraine annonce un cessez-le-feu à compter de mercredi 6 mai

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi 4 mai que l'Ukraine mettrait en œuvre un cessez-le-feu avec la Russie à compter de mercredi 6 mai.

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Photo : PAP/VNA/CVN

"Nous annonçons un cessez-le-feu qui débutera à minuit dans la nuit du 5 au 6 mai", a écrit M. Zelensky sur X.

L'Ukraine agira de même que la partie russe dès le début de la trêve, a-t-il précisé.

Il a ajouté que l'Ukraine n'avait cependant reçu aucun appel officiel concernant les modalités de cessation des hostilités évoquées sur les réseaux sociaux russes.

Un peu plus tôt lundi 4 mai, le ministère russe de la Défense avait décrété un cessez-le-feu les 8 et 9 mai en l'honneur de la Journée de la Victoire, et avait espéré que l'Ukraine ferait de même.

Xinhua/VNA/CVN