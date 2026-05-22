La France annonce 710 millions d'euros d'aides face à la hausse des prix des carburants

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Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré que, la situation au Moyen-Orient ne devant pas revenir à la normale avant une période située "entre l'été et l'automne", l'"obsession" du gouvernement était que "le pays doit tourner". Le dispositif prévoit notamment la prolongation de trois mois des aides aux secteurs de la pêche et de l'agriculture. L'aide aux travailleurs modestes "gros rouleurs" passera de 50 à 100 euros, tandis que le plafond défiscalisé de la prime carburant versée par les entreprises à leurs salariés sera porté de 300 à 600 euros par an. Le gouvernement prévoit également des mesures en faveur des aides à domicile, ainsi qu'une revalorisation des indemnités de déplacement des fonctionnaires. M. Lecornu a exclu une baisse généralisée des taxes sur les carburants, estimant qu'une telle mesure serait "très chère" pour les finances publiques. Il a également assuré qu'aucune hausse d'impôts ne serait proposée dans le budget 2027.

Xinhua/VNA/CVN