Chine : au moins 90 morts dans l'explosion d'une mine de charbon

Au moins 90 personnes sont mortes samedi 23 mai à la suite d'une explosion dans la mine de charbon de Liushenyu, dans le Nord-Est de la Chine, selon un dernier bilan. Il s'agit de l'accident minier le plus meurtrier depuis 2009.

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Photo : Cnsphoto, Reuters

Une explosion de gaz dans la mine de charbon de Liushenyu, dans la province de Shanxi, en Chine, a fait au moins 90 morts, a rapporté samedi 23 mai l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Au total, 247 mineurs se trouvaient sous terre au moment de l'accident qui s'est produit vendredi soir 22 mai à 19h29 (11h29 GMT).

La plupart ont pu être secourus samedi matin 23 mai, mais l'agence officielle n'a pas précisé s'il restait des disparus.

Les services d'urgence ont déployé 345 personnes sur le site, où se trouvent des secouristes casqués portant des brancards et de multiples ambulances, selon les images diffusées par la télévision d'État.

Cette mine est située à 500 km au sud-ouest de Pékin, dans la province du Shanxi, haut lieu de l'exploitation charbonnière en Chine.

Les accidents dans les mines de charbon, dont la Chine est le premier pays consommateur, y sont fréquents, mais il s'agit du plus meurtrier depuis novembre 2009, quand un coup de grisou dans une mine du Heilongjiang (Nord-Est) avait fait 108 morts.

Le président chinois Xi Jinping avait plus tôt exhorté à mobiliser "tous les moyens" pour soigner les blessés et appelé à des investigations approfondies sur les causes du drame.

Il a souligné que "toutes les régions et départements doivent tirer les leçons de cet accident, rester constamment vigilants en matière de sécurité au travail (...) et prévenir et endiguer résolument la survenue d'accidents majeurs et de catastrophes".

Selon Chine nouvelle, une personne "responsable" de l'entreprise impliquée dans l'explosion a été "placée sous contrôle en vertu de la loi".

AFP/VNA/CVN