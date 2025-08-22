Israël va entamer des négociations pour une trêve à Gaza

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré le 21 août avoir ordonné aux responsables concernés d'entamer des " négociations immédiates" en vue de faire libérer les otages détenus dans la bande de Gaza et de mettre fin à la guerre, tout en s'engageant dans le même temps à approuver un plan militaire visant à s'emparer de la ville de Gaza.

"Je suis venu approuver les plans de Tsahal (les Forces de défense israéliennes) en vue de prendre le contrôle de la ville de Gaza et de vaincre le Hamas", a affirmé M. Netanyahou lors d'une visite sur une base militaire près de l'enclave palestinienne.

"En parallèle, j'ai donné pour instruction d'entamer immédiatement des négociations afin d'obtenir la libération de tous nos otages et de mettre fin à la guerre selon des termes acceptables pour Israël", a-t-il ajouté.

M. Netanyahou n'a pas précisé comment ni où les négociations débuteraient. Le site d'information israélien Ynet, citant un haut responsable, a rapporté qu'aucune délégation ne devrait se rendre à Doha ou au Caire à ce stade. Un responsable israélien a indiqué que Benyamin Netanyahou et son cabinet de sécurité se réuniraient le 21 août au soir pour donner leur accord définitif à une nouvelle offensive contre la plus grande ville de l'enclave.

Cette annonce intervient un jour après que l'armée a mobilisé 60.000 réservistes et annoncé que 20.000 autres seraient appelés dans les prochains jours.

Un peu plus tôt cette semaine, le Hamas a accepté une proposition des médiateurs égyptien et qatari en vue d'une trêve temporaire et de la libération des otages. Israël n'a pas encore publié de réponse officielle à cette proposition.

M. Netanyahou a par ailleurs déclaré plus tôt cette semaine qu'Israël n'accepterait de mettre fin à l'offensive que si cinq conditions étaient réunies : le désarmement du Hamas, la libération des otages, la démilitarisation de Gaza, le contrôle sécuritaire de l'enclave par Israël et la nomination d'un organisme non israélien chargé de gérer la vie quotidienne dans l'enclave, qui ne devra être ni le Hamas ni l'Autorité palestinienne internationalement reconnue.

Les forces israéliennes ont poursuivi leur bombardement de la ville de Gaza pendant la nuit, et ont mené des frappes à d'autres endroits, tuant au moins 70 personnes et en blessant 356 autres, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Le bilan des frappes et des tirs israéliens depuis le 7 octobre 2023 s'élève à présent à 62.192 morts et 157.114 blessés, ont indiqué les autorités.

