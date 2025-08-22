icon search
Guinée : au moins 15 morts dans un glissement de terrain

Au moins 15 personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain le 20 août au soir en périphérie de Conakry, la capitale guinéenne, a annoncé le 21 août une source hospitalière.

Le glissement de terrain a eu lieu le 20 août au soir dans la commune de Manéah, en périphérie de la capitale, après de fortes précipitations. Au moins 10 blessés ont été secourus et amenés à l'hôpital de Coyah, une ville voisine, a indiqué l'Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH). "D'importants moyens logistiques ont été déployés pour appuyer les opérations de secours, menées en étroite collaboration avec les habitants du quartier, qui orientent les équipes vers les zones les plus à risque", a déclaré le ministre de l'Urbanisme, Mory Condé. Les glissements de terrains sont fréquents en Guinée pendant la saison des pluies qui s'étend de juin à septembre, aggravés par une urbanisation désordonnée sur les flancs de montagnes et dans les zones inondables. Depuis le début de la saison des pluies, l'ANGUCH a recensé une cinquantaine de décès dus aux intempéries.

