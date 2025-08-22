Rupture d'un câble sur le chantier d'un pont en Chine : 7 morts, 9 disparus

Sept personnes ont été tuées et neuf autres sont portées disparues après la rupture le 22 août d'un câble sur un pont en construction dans le Nord-Ouest de la Chine, a rapporté un média officiel.

>> Pérou : au moins 18 morts et 48 blessés dans un accident de bus dans les Andes

>> Soixante-dix-huit morts dans l'accident d'un car transportant des migrants

Quinze ouvriers et un chef de chantier se trouvaient sur le chantier du pont enjambant le fleuve Jaune, dans la province du Qinghai, lorsque le câble a cédé vers 03h00 du matin (19h00 GMT 21 août), selon le Quotidien du peuple. Ce pont est un ouvrage en arc en treillis métallique, destiné à la circulation des trains. Des images publiées par le Quotidien du peuple montrent le pont partiellement construit, sa section centrale encore inachevée, flanquée de deux immenses tours d'échafaudage et de plusieurs grues. Une opération de secours est en cours, selon le journal.

APS/VNA/CVN