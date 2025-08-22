Xi Jinping assistera au Sommet de l'OCS à Tianjin

Le Sommet 2025 de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) se tiendra à Tianjin du 31 août au 1 er septembre.

Le président chinois Xi Jinping présidera la 25e réunion du Conseil des chefs d'État de l'OCS ainsi que la réunion "OCS Plus", et prononcera des discours importants, a annoncé le 22 août un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Pendant le sommet, le président Xi organisera un banquet de bienvenue et des événements bilatéraux pour les dirigeants participants, a déclaré le porte-parole.

Xinhua/VNA/CVN