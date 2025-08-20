L'Égypte envoie un 18e convoi humanitaire à Gaza

L'Égypte a envoyé mardi 19 août son 18 e convoi d'aide humanitaire à Gaza par le point de passage de Kerem Shalom, dans le cadre de ses efforts pour apporter de l'aide aux Palestiniens confrontés à une crise humanitaire toujours plus grave.

>> La diplomatie américaine suspend ses visas humanitaires pour les Gazaouis

>> Gaza : un million de femmes et de filles menacées de famine

>> Israël reçoit l'accord du Hamas sur la proposition de cessez-le-feu à Gaza, aucune réponse officielle publiée pour l'heure

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce convoi, qui a quitté la bordure égyptienne de Rafah tôt dans la matinée, comprenait des dizaines de camions transportant des paniers de nourriture, selon la chaîne étatique égyptienne Al-Qahera News TV.

Il s'agit de la dernière mission en date de l'initiative "Zad al-Izza (approvisionnement de l'honneur) : de l'Égypte à Gaza", lancée le 27 juillet par le Croissant-Rouge égyptien. Ce groupe dit avoir préparé plus de 1.450 camions transportant des milliers de tonnes de denrées, avec l'aide de près de 35.000 bénévoles. Près de 36.000 camions transportant environ 500.000 tonnes d'aide sont entrés à Gaza jusqu'à présent, précise-t-il.

Lundi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a visité le passage de Rafah avec le Premier ministre palestinien, Mohammad Mustafa, soulignant le rôle du Caire dans les opérations de secours.

M. Abdelatty a indiqué que l'Égypte avait fourni "plus de 70% du total de l'aide humanitaire attribuée à la bande de Gaza", et a réclamé un cessez-le-feu et un accès sûr et inconditionnel pour les livraisons humanitaires. Gaza a besoin de 700 à 900 camions par jour, et plus de 5.000 camions attendent du côté égyptien de la frontière, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN