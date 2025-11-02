Promouvoir l’efficacité des prêts préférentiels

Pour atteindre son objectif de croissance de 8,3 à 8,5% cette année, le gouvernement vietnamien mise sur l’accélération du décaissement des investissements publics, notamment ceux financés par l’aide publique pour le développement, comme moteur de la relance économique.

Selon le rapport du ministère des Finances, au 14 octobre 2025, le taux de décaissement des investissements publics issus de l’aide publique pour le développement (APD) n’atteignait que 18,68%, soit environ 4.373 milliards de dôngs. D’ici la fin du mois d’octobre, il devrait avoisiner 20% du plan annuel, un chiffre nettement inférieur à celui enregistré à la même période des années précédentes (30,6% en 2024 et 38,1% en 2023).

Sur un total de 108 projets et sous-projets béné-ficiant d’un plan de financement, 72 ont déjà été décaissés, tandis que 36 n’ont pas encore commencé à recevoir les fonds. Parmi eux, 12 n’ont pas encore signé ou vu entrer en vigueur leur accord de prêt. D’autres projets, bien que récemment signés, n’ont pas encore finalisé les procédures juridiques nécessaires. Concernant le plan de financement 2024 prolongé sur 2025, le taux de décaissement n’atteint que 5,89%, dont 3% pour les ministères et organes centraux, et 15% pour les localités. Ces chiffres traduisent une situation préoccupante, alors même que l’économie a un besoin urgent de ressources d’investissement pour soutenir la relance et la croissance durable.

Mesures pour lever les obstacles

Le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, a souligné que malgré de nombreuses directives, résolutions et décrets gouvernementaux visant à lever les obstacles, les résultats restent modestes. Le ministère des Finances a tenu mi-octobre une conférence sur l’accélération du décaissement des investissements publics avec la participation de représentants des ministères, agences, organismes compétents. “L’objectif de cette réunion est d’identifier et d’analyser les causes profondes de la lenteur du décaissement, alors même que de nombreuses réformes législatives et administratives ont été entreprises depuis le début de l’année”, a indiqué M. Phuong.

Les causes majeures sont les retards dans la libération des terrains, les procédures d’appel d’offres et la signature des contrats ; les ajustements des orientations d’investissement ou des accords de prêt ; et les retards dans les retours des bailleurs de fonds étrangers concernant les dossiers d’appel d’offres ou la modification des accords. Par ailleurs, la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux dans certaines provinces a nécessité des ajustements procéduraux avec les partenaires internationaux, allongeant ainsi les délais. Certains projets, relevant à la fois du plan 2024 prolongé et du plan 2025, se heurtent aussi à des difficultés de coordination budgétaire.

Le ministère des Finances a exhorté les ministères et localités à examiner minutieusement la faisabilité des procédures de chaque projet, notamment ceux financés par l’APD, afin d’élaborer un plan budgétaire réaliste et précis. Les projets jugés irréalisables devront être signalés tôt pour ajustement, évitant ainsi les modifications tardives en cours d’année. Selon le vice-ministre Trân Quôc Phuong, l’année 2026 marquera la stabilisation du modèle administratif à deux niveaux, avec des infrastructures consolidées, des effectifs renforcés et des procédures nationales simplifiées. “Une fois ces fondations établies, il ne restera plus de justification pour des retards dans le décaissement”, a-t-il affirmé.

À plus long terme, le ministère étudie la création d’un fonds spécifique dédié à la réception et au décaissement des prêts issus des APD, afin de garantir à la fois la rapidité, la transparence et la traçabilité des flux financiers, tout en renforçant la confiance des partenaires internationaux. Enfin, le ministère des Finances prévoit d’intensifier la tenue de conférences, séminaires et formations pour diffuser les nouvelles réglementations, renforcer les capacités des administrations locales et assurer une gestion plus efficace des capitaux d’investissement public. L’objectif reste clair : accélérer le décaissement, améliorer l’efficacité de l’utilisation des APD et contribuer activement à la croissance économique et au développement durable du Vietnam dans les années à venir.

Selon le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, qui est également chef du Comité de pilotage de la gestion des APD, l’accélération du décaissement des investissements publics, notamment l’APD et les prêts à taux préférentiels, est cruciale pour débloquer les ressources de développement. Afin de maintenir une forte croissance économique dans les années à venir, une utilisation efficace de ces fonds est essentielle. Il a affirmé qu’à l’avenir, le Vietnam se concentrerait sur des projets bénéficiant d’un financement d’APD substantiel, d’une forte concessionnalité, de délais de mise en œuvre courts et de procédures administratives simplifiées, notamment dans les domaines des infrastructures (chemins de fer, aviation…) et de l’adaptation au changement climatique. Il a également appelé à la préparation de plusieurs projets clés afin d’engager un dialogue direct avec les partenaires internationaux.

Améliorer le cadre juridique

Selon le ministère des Finances, le Vietnam pourrait mobiliser environ 370 millions de dollars supplémentaires de fonds d’APD et de prêts préférentiels d’ici la fin de l’année. En moyenne, entre 2021 et 2025, le pays en a mobilisés chaque année entre 800 millions et un milliard de dollars, à l’exception de l’année 2022, marquée par une forte baisse en raison de la pandémie de COVID-19.

Durant les huit premiers mois de 2025, près de 450 millions de dollars ont déjà été mobilisés. Toutefois, les résultats de décaissement pour les investissements publics financés par les fonds étrangers restent largement en deçà des prévisions. Sur la période 2021-2024, seuls 66.528 milliards de dôngs ont été décaissés, représentant 22% du plan initial de financement public et 44,9 % du plan révisé approuvé par le Premier ministre. Pour les huit premiers mois de 2025, les agences centrales et les localités ont décaissé 3.592,68 milliards de dôngs, soit seulement 15,34 % des 23.416,48 milliards de dôngs alloués par le gouvernement.

Face à une forte demande de financement, estimée à environ 2.218.300 milliards de dôngs pour la période 2025-2027, le Vietnam a engagé une série de réformes visant à améliorer le cadre juridique afin d’accélérer la mise en œuvre des projets financés par l’APD. Parmi les mesures phares figurent la suppression de l’étape d’approbation du projet par le Premier ministre, remplacée par une procédure allégée de proposition de prêt, la simplification des formalités d’approbation des projets utilisant des aides non remboursables, ou encore l’assouplissement des conditions de décaissement en distinguant les fonds alloués et les prêts à rembourser.

