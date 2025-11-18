L’agence de presse japonaise Nihon Denpa News autorisée à rouvrir au Vietnam

Une cérémonie s’est tenue lundi 17 novembre à Hanoi pour remettre à l’agence de presse télévisée japonaise Nihon Denpa News (NDN) l’autorisation de rouvrir son bureau permanent au Vietnam.

>> La VNA et la Kyodo News célèbrent en grand format les liens Vietnam - Japon

>> La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân reçoit le président de Kyodo News

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a souligné les liens étroits et de longue date qui unissent NDN au Vietnam, rappelant que l’agence figurait parmi les premiers médias étrangers à y avoir établi un bureau résident.

Durant les années difficiles de la lutte pour l’indépendance dans les années 1960, NDN était la seule agence de presse étrangère présente au Nord Vietnam. Ses journalistes ont réalisé des reportages saisissants et authentiques sur la dévastation causée par les bombardements et sur la résilience du quotidien des Vietnamiens, permettant ainsi à la communauté internationale de mieux comprendre les réalités de la guerre et renforçant la lutte du Vietnam pour l’indépendance, la réunification et l’intégrité territoriale.

La vice-ministre a affirmé que NDN avait contribué de manière significative au renforcement de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Japon.

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, le retour de NDN, dont les reporters ont couvert le premier processus de rénovation en 1986, revêt une importance particulière, le pays entreprenant son deuxième processus de rénovation, a-t-elle déclaré.

Ce retour témoigne non seulement de la relation durable entre NDN et le Vietnam, mais aussi de la confiance de l’agence dans l’avenir dynamique, intégré et prospère du Vietnam, a ajouté la responsable.

Pour sa part, le représentant en chef du bureau de NDN au Vietnam, Fujita Shigeru a souligné que la réouverture de ce bureau constituait une étape importante pour l’agence.

Il s’est dit honoré de perpétuer l’héritage bâti par des générations de journalistes de NDN au Vietnam depuis les années 1960 et a réaffirmé l’engagement de NDN à présenter au public international une image fidèle, objective et complète du Vietnam.

NDN renforcera sa coopération avec les autorités vietnamiennes et ses partenaires médiatiques afin de refléter fidèlement les progrès du pays, sa politique étrangère pacifique et sa contribution à la communauté internationale, a-t-il insisté.

Fujita Shigeru a remercié le ministère des Affaires étrangères pour son soutien à la réouverture du bureau et s’est dit convaincu que la coopération médiatique entre NDN et le Vietnam continuera de se renforcer, contribuant ainsi à approfondir la compréhension mutuelle, la confiance et l’amitié entre les peuples vietnamien et japonais.

VNA/CVN