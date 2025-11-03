Hanoï attire plus de 3,9 milliards de dollars d’IDE au cours des dix premiers mois

Au total, durant les dix premiers mois de 2025, Hanoï a attiré 3,907 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), soit 2,4 fois plus qu’à la même période de 2024.

Photo : Nguyên Quang/CVN

Il y avait 342 nouveaux projets ayant approuvés, avec un capital enregistré de 316,7 millions de dollars ; 120 projets ayant procédé à des ajustements de capital (hausse ou baisse) pour un total de 3,215 milliards de dollars. À noter, le projet de construction du parc Yên So de la société Gamuda Land Vietnam, avec un apport de capitaux malaisien, a vu son capital augmenter de 1,120 milliard de dollars.

En outre, 318 opérations de contribution de capitaux et d’achat d’actions par des investisseurs étrangers ont été enregistrées, pour un montant de 375,3 millions de dollars.

Concernant l’enregistrement des entreprises, rien qu’en octobre, Hanoï a délivré des certificats à 2.814 nouvelles entreprises, soit une hausse de 17,1% en un an ; le capital enregistré atteint 49.300 milliards de dôngs (1,83 milliards de dollars), en hausse de 32,1%. Par ailleurs, 793 entreprises ont repris leurs activités (+1,5%), 1 658 entreprises ont déclaré une suspension temporaire (+28,1%) et 937 ont été dissoutes (+97,7%).

Sur l’ensemble des dix premiers mois de 2025, la ville a donc délivré des certificats à 27,8 mille nouvelles entreprises, avec un capital enregistré total de 337.900 milliards de dôngs, soit une augmentation de 11,1% en nombre d’entreprises et de 38% en capital par rapport à la même période de l’an dernier ; 8.800 entreprises ont repris leurs activités (+4,6%).

Dans le même temps, 25.500 entreprises ont déclaré une suspension temporaire (+19%) et 6.300 ont été dissoutes (+61,7%).

Le taux de dossiers d’enregistrement d’entreprises soumis en ligne a été maintenu à 100%, garantissant la qualité et le respect des délais.

VNA/CVN