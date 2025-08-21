Arrivée d'un contingent militaire russe à Hanoï pour le défilé de la Fête nationale

Une cérémonie d'accueil a eu lieu à l'aéroport international de Nội Bài à Hanoï, le 20 août, pour un contingent des forces armées de la Fédération de Russie, venu au Vietnam pour participer au défilé militaire célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et la Fête nationale, le 2 septembre.

>> L'amitié intemporelle entre les peuples vietnamien et cambodgien

>> Quatre-vingt ans de fierté nationale : l’Exposition des réalisations du Vietnam

>> À Hanoï, les hôtels en ordre de marche avant le défilé militaire de la Fête nationale

Immédiatement après l’atterrissage de l’avion spécial transportant les militaires russes, les services compétents du ministère vietnamien de la Défense nationale, ainsi que d’autres unités, ont rapidement et en toute sécurité procédé aux formalités d’entrée de la délégation, de son équipement et de ses fournitures.

Photo : QDND/CVN

Le contingent russe a été escorté jusqu’à son lieu de résidence, comme prévu, prêt à participer aux programmes d’entraînement et aux répétitions.

La célébration du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale est un événement d’une grande importance, rendant hommage aux réalisations du peuple vietnamien dans la lutte pour la libération nationale, la réunification, la construction et la défense de la patrie, ainsi que dans le processus de renouveau qui a propulsé le Vietnam vers une ère de croissance et de prospérité.

Cet événement est également l’occasion pour le Vietnam d’exprimer sa gratitude envers le soutien et l’aide de ses amis internationaux et des forces progressistes du monde entier, un facteur crucial dans la victoire de la Révolution d’Août et dans le développement actuel du Vietnam.

En invitant les ministères de la Défense de ses amis traditionnels – le Laos, le Cambodge, la Chine, la Russie et la Biélorussie – à assister à cet anniversaire et à envoyer des contingents au défilé, le ministère vietnamien de la Défense témoigne de l’amitié, de la solidarité et des liens étroits qui unissent le peuple et l’armée vietnamiens à leurs partenaires internationaux.

Il réaffirme également la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification, en tant qu’ami et partenaire fiable des autres pays et membre responsable de la communauté internationale.

VNA/CVN