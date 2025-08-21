À Hanoï, les hôtels en ordre de marche avant le défilé militaire de la Fête nationale

À moins de deux semaines de la Fête nationale, le 2 septembre, l’afflux massif de visiteurs venus de tout le pays pour assister au défilé militaire et profiter d’autres divertissements a laissé de nombreux hôtels du centre-ville complets.

Les médias locaux ont rapporté que de nombreux hôtels situés le long des itinéraires du défilé, comme la place de Ba Dinh, les rues Nguyên Thai Hoc et Kim Ma, affichaient déjà complet, malgré une hausse des prix de 30 à 50% par rapport aux jours habituels. Les voyageurs ont été contraints de réserver un hébergement à 10-15 km du centre pour réduire leurs dépenses.

Thanh Hiên, 24 ans, originaire du quartier de Phu Tho, à Hô Chi Minh-Ville (Sud), cherchait des hôtels à Hanoï offrant un emplacement idéal pour observer le défilé. Cependant, après deux heures de recherche, elle a constaté que les chambres à prix raisonnables n’étaient plus disponibles en raison de la forte hausse des prix. Elle a donc opté pour un hôtel du quartier de Dai Mô, à environ 12 km du centre-ville.

"J’ai déjà dépensé 5,6 millions de dôngs en billets d’avion, je n’avais donc pas les moyens de payer beaucoup pour l’hébergement. La chambre que j’ai réservée coûte 350.000 dôngs par nuit, ce qui me permet d’économiser environ 50 à 60% par rapport à des chambres similaires dans le centre-ville", a-t-elle expliqué.

Les recherches d’hôtels à Hanoï ont été multipliées par 44

Les hôtels du centre-ville affichent presque complet. Certains ont doublé, voire triplé, leurs tarifs, allant de 1,5 à 2 millions de dôngs par nuit, certaines chambres atteignant même 5 millions de dôngs par nuit.

Une étude des tarifs hôteliers dans le vieux quartier de Hanoï du 29 août au 2 septembre montre que les hôtels 2 et 3 étoiles coûtent entre 1,5 et 2,5 millions de dôngs par nuit ; les hôtels 4 étoiles coûtent entre 3 et 4,5 millions de dôngs par nuit, soit une hausse de 20 à 30% par rapport à la normale ; et les hôtels 5 étoiles entre 4 et 7 millions millions de dôngs par nuit. Cependant, la plupart des hôtels affichent déjà complet.

VisaVerge a indiqué que les recherches d’hôtels à Hanoï ont été multipliées par 44 par rapport à 2024, avec une occupation dans le centre-ville en hausse de 40 à 50%. De même, les données d’Agoda et de Booking.com montrent une multiplication par 44 des recherches d’hôtels pendant cette période de vacances, faisant de Hanoï la destination phare.

Trân Thanh Tùng, propriétaire de la chaîne Trang Trang Boutique Hotel, a déclaré que ses trois établissements du vieux quartier de Hanoï affichaient complet. "Nos chambres pour les vacances coûtent entre 1,5 et 3 millions de dôngs par nuit. La plupart des réservations ont commencé début août, et près de 95% de nos 100 chambres sont désormais complètes. C’est l’une des périodes de réservation les plus chargées que nous ayons jamais connues".

Cette année marque le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (1945-2025), avec un grand défilé militaire et un feu d’artifice prévus dans la capitale le 2 septembre. Les experts estiment que cela a entraîné une demande d’hébergements excédant les capacités d’accueil autour du vieux quartier, du lac Hoàn Kiêm et de la place de Ba Dinh.

Bien que septembre ne soit généralement pas la haute saison touristique à Hanoï, la demande a explosé cette année grâce à cet anniversaire, au beau temps automnal et à un jour férié de quatre jours.

Malgré une hausse significative des tarifs hôteliers (de 30 à 50%), voire le doublement ou le triplement dans certains cas, la demande excédentaire a laissé les hôtels du centre-ville et les petites maisons d’hôtes complets. Les quartiers centraux proches de la place de Ba Dinh étant complets ou trop chers, de nombreux voyageurs ont opté pour des hôtels situés à 7 à 15 km du centre-ville afin de faire des économies.

Outre les petits hôtels et les maisons d’hôtes qui ont affiché complet il y a des mois, les grands hôtels haut de gamme tels que Pan Pacific, Grand Mercure, Pullman et Novotel sont non seulement remplis de clients, mais ont également lancé des forfaits vacances, des promotions de restauration et des décorations festives pour attirer et servir les visiteurs.

