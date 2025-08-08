Quelques dates clés liées au défilé militaire et civil à l’occasion de la Fête nationale

Les entraînements généraux des forces armées auront lieu à partir de 20h, les 21 et 24 août. La répétition préliminaire au niveau national se tiendra à partir de 20h, le 27 août. La répétition générale au niveau national aura lieu à partir de 6h30, le 30 août.

>> Répétition générale du défilé célébrant la "Fête pour une capitale pacifique"

>> Pour un défilé militaire et civil solennel et sécurisé le 2 septembre

L’organisation du défilé militaire et civil à l’occasion de la cérémonie marquant le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre, avait été confiée par le Comité central au ministère de la Défense.

Ce dernier en assurera la direction, en coordination avec le ministère de la Police, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la ville de Hanoï, ainsi que d’autres ministères, organismes et unités concernés.

L’événement se tiendra sur la place Ba Dinh, dans la matinée du 2 septembre 2025.

Concernant certaines dates clés, les entraînements généraux des forces armées auront lieu à partir de 20h les 21 et 24 août.

Mai Quynh/CVN