Le président trace les grandes lignes de la 10e session de l’Assemblée nationale

Le président de la République, Luong Cuong, a souligné mercredi 1 er octobre à l’électorat de Hô Chi Minh-Ville l’importance de la prochaine 10 e session de l’Assemblée nationale, la dernière de la XV e législature, avec au menu de nombreuses grandes questions nationales.

>> Le Comité permanent de l’Assemblée nationale clôture sa 49e session

>> Le secrétaire général du Parti Tô Lâm rencontre des électeurs de Hanoï

Photo : VNA/CVN

La 10e session fera le bilan de la XVe législature et décidera des orientations à suivre dans la nouvelle étape de développement, avec à la clé, des dossiers importants, dont quelque 45 projets de loi, de résolution et 13 groupes de contenus sociaux et économiques, a-t-il fait savoir lors d’une conférence avec les électeurs de 11 nouvelles communes créées selon le modèle d’administration locale à deux niveaux.

Le chef de l’État a mis en avant les performances dans tous les domaines du pays en 2025, notamment une croissance du PIB estimée à 8%, une échelle de l’économie nationale d’environ 510 milliards de dollars, un revenu per capita de plus de 5.000 dollars, rejoignant le groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur.

La macroéconomie est stable, l’inflation est maîtrisée, la dette publique reste dans les limites sûres et les principaux équilibres sont garantis. Les exportations, les investissements étrangers et le tourisme connaissent une forte reprise, tandis que l’agriculture, les industries manufacturières, ainsi que les services, enregistrent tous des taux de croissance élevés, a-t-il noté.

D’autres domaines comme la culture, la société, le bien-être social, l’éducation et la santé continuent de faire des progrès, l’élimination de l’habitat précaire et le développement du logement social ont obtenu des résultats remarquables, la place du pays dans le classement de l’indice du bonheur mondial a fortement progressé, a-t-il poursuivi.

La défense et la sécurité nationales sont maintenues et renforcées ; les relations extérieures et l’intégration internationale demeurent des points lumineux, et le prestige et la position du pays sur la scène internationale sont de plus en plus consolidés et renforcés, a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Pour le Vietnam, 2025 est une année charnière et d’accélération pour mener à bien la résolution du XIIIe Congrès national du Parti et le plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025, et également une année de nombreux événements importants du pays, a-t-il indiqué.

Selon le président Luong Cuong, le pays se trouve devant un moment historique, la fin de la XVe législature, la préparation du XIVe Congrès national du Parti, le Ier Congrès du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville après l’élargissement des limites administratives, l’élection de la XVIe législature et les élections des Conseils populaires de différents échelons.

Dans ce contexte, le Ier Congrès du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville revêt une importance particulière. Il permettra de discuter et de décider des orientations stratégiques, de définir les grandes orientations et les objectifs stratégiques à long terme pour faire entrer la ville dans une nouvelle phase de développement, plus rapide et plus durable, a-t-il fait remarquer.

Il a demandé aux Comités du Parti et aux autorités de Hô Chi Minh-Ville de prêter attention à la direction et à la résolution de certains problèmes majeurs, notamment dans des domaines tels que la circulation, les infrastructures urbaines, l’éducation, la santé et l’environnement ; et en même temps de continuer à accélérer la réforme administrative et à améliorer l’efficacité du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Il a également demandé à la délégation des députés de Hô Chi Minh-Ville de faire la synthèses et envoyer aux organes compétents pour examen et résolution les opinions des électeurs, y compris sur les insuffisances relatives la planification, au foncier, à la circulation, aux procédures administratives et aux politiques à l’égard des agents publics au niveau local après la fusion administrative.

VNA/CVN