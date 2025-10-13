Le Comité permanent de l’AN à l’écoute des électeurs avant sa 10e session

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné le 13 octobre le projet de Rapport de synthèse des opinions et recommandations des électeurs adressées à la 10 e session de la XV e législature de l’Assemblée nationale.

Selon le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, les électeurs ont salué l’efficacité politique, économique et sociale de la réforme du système politique au niveau central comme local, notamment la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Ils ont également apprécié les résultats de la 9e session de la XVe Assemblée nationale, en particulier l’adoption de décisions opportunes visant à lever les difficultés et à stimuler le développement socio-économique.

Le Comité central du Front de la Patrie a recommandé au Parti et à l’État de continuer à guider et mettre en œuvre efficacement le modèle d’administration locale à deux niveaux après la réorganisation, tout en investissant dans la modernisation des infrastructures numériques et en unifiant les bases de données nationales sur la population et le foncier afin de simplifier les procédures administratives dans tous les domaines de la vie sociale.

Le Comité a également proposé de diriger l’organisation avec succès des congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national du Parti et des élections des députés et des membres des Conseils populaires pour la période 2026-2031, en accordant une attention particulière à la sélection du personnel.

Par ailleurs, le Front de la Patrie a appelé à intensifier la lutte contre la production et le commerce de produits contrefaits ou de mauvaise qualité, ainsi qu’à prévenir les escroqueries se faisant passer pour des institutions publiques (police, justice, impôts…). Il a également recommandé d’améliorer le système de signalisation routière pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation.

Le Parti et l’État sont invités à mettre en œuvre des mesures structurelles et globales pour prévenir et faire face activement aux typhons et inondations, afin de protéger la vie et les biens des populations, dans un contexte de changement climatique entraînant des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes.

Lors de cette même séance, le Comité permanent a également examiné le rapport sur la réponse aux pétitions des électeurs adressées à la 9e session, ainsi que les résultats de la réception et du traitement des plaintes et dénonciations des citoyens, combinés à l’examen du rapport sur les affaires de la population du mois de septembre 2025.

