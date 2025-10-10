Le président de l’Assemblée nationale rencontre l’électorat de Cân Tho

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, accompagné d’une délégation des députés de Cân Tho, a rencontré vendredi 10 octobre les électeurs de cette ville du delta du Mékong pour les informer de l’agenda de la 10e session de la 15e législature et recueillir leurs avis et leurs pétitions.

La session devra donc s’ouvrir le 20 octobre et se terminer le 12 décembre. Elle se tiendra lors d’une session plénière unique à la Maison de l’Assemblée nationale.

Les électeurs ont exprimé leur joie et leur appréciation pour les récentes réformes efficaces de l’Assemblée nationale, soulignant son rôle d’organe représentatif le plus élevé du peuple et le détenteur suprême de la puissance publique du Vietnam. Ils espèrent que la prochaine session introduira des politiques clés pour renforcer le système juridique, stimuler le développement socio-économique et améliorer le niveau de vie.

La plupart d’entre eux ont exprimé un soutien fort aux politiques du Parti, notamment aux résolutions récemment publiées par le Politburo sur le développement scientifique et technologique, l’intégration internationale, l’élaboration et l’application des lois, ainsi que le développement du secteur économique privé.

Le président de l’Assemblée nationale a salué les avis constructifs et responsables des électeurs, soulignant que ces suggestions étaient précieuses pour la ville, le gouvernement et les ministères dans la gestion et l’orientation des projets de développement socio-économique, ainsi que pour la défense et la sécurité nationales.

Il a souligné que, la 10e session, dernière session de la 15e législature, aura une charge de travail exceptionnellement importante, avec l’adoption de près de 50 lois et résolutions.

Information les électeurs des résultats positifs du développement socio-économique national, le législateur suprême a affirmé que ces réalisations contribuaient à renforcer la confiance du public dans le Parti et l’État.

Il a exhorté les autorités municipales à mettre en œuvre avec vigueur les orientations fixées par la 13e réunion du Comité central du Parti, notamment les directives du secrétaire général Tô Lâm, afin de promouvoir le développement socio-économique et d’atteindre les objectifs fixés, en vue d’une croissance à deux chiffres au cours des cinq prochaines années.

Trân Thanh Mân a demandé à la ville de mettre en œuvre efficacement et rigoureusement les résolutions du Politburo et de l’Assemblée nationale sur le développement de Cân Tho jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2040, et de piloter des mécanismes et des politiques spécifiques pour la ville ; de continuer à lever les obstacles pour les investisseurs et les entreprises ; de traiter les projets en cours ; d’accélérer le décaissement des investissements publics ; et d’accroître les investissements dans l’éducation, la science et la santé.

La ville devrait également se concentrer sur la promotion de la transformation numérique et de l’application de l’IA dans les affaires administratives ; et accorder une attention particulière à la culture, aux affaires sociales, à l’éducation et à la santé publique, en améliorant la qualité des établissements médicaux communaux et en garantissant l’emploi des habitants, notamment afin de prévenir le chômage des jeunes, tant en milieu rural qu’urbain, a-t-il souligné.

Le même jour, le président de l’Assemblée nationale a visité la réserve naturelle de Lung Ngoc Hoang, dans la commune de Phuong Binh, qui joue un rôle essentiel dans la conservation des espèces indigènes et rares du delta du Mékong.

Soulignant les atouts de la ville en matière d’infrastructures de transport, il a déclaré que Cân Tho devrait tirer parti de sa culture fluviale unique pour développer le tourisme et en faire une destination de choix dans le delta du Mékong. Il a insisté sur l’importance de protéger rigoureusement l’écosystème, l’environnement et le paysage locaux.

