Le Premier ministre exhorte Thanh Hoa à réaliser ses aspirations de développement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté ce mercredi matin 15 octobre au XX e Congrès de l'organisation du Parti de la province de Thanh Hoa, pour le mandat 2025-2030.

Photo : VNA/CVN

Placé sous le thème "Solidarité, discipline, responsabilité, créativité, développement", le Congrès a pour mission de dresser le bilan du XIXᵉ Congrès (Mandat 2020-2025) et de définir les objectifs, les missions et les solutions stratégiques pour la période 2025-2030.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les résultats significatifs obtenus par Thanh Hoa au cours du mandat écoulé, soulignant ses contributions aux succès nationaux. Analysant la situation future, le Premier ministre a insisté sur les missions centrales sur lesquelles Thanh Hoa doit se concentrer pour atteindre tous les objectifs fixés.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de faire de Thanh Hoa une province exemplaire. Donc, la province doit appliquer pleinement et efficacement les résolutions et programmes d’action du XIVe Congrès national du Parti et du XXe Congrès provincial, tout en mettant en œuvre rapidement les décisions stratégiques récentes du Bureau politique dans les domaines clés. La province doit évaluer et accélérer l'application de la Résolution 588-NQ/TW du Politburo (2020) sur la construction et le développement de Thanh Hoa d'ici 2030, ainsi que la Résolution 37/2021/QH15 de l'Assemblée nationale (2021) sur les mécanismes et politiques spécifiques de développement, afin d'adapter ses plans aux nouvelles stratégies nationales et de faire de Thanh Hoa un nouveau pôle de croissance national.

Une administration proactive au service des citoyens

Thanh Hoa doit assurer un fonctionnement fluide, cohérent et efficace de son administration locale à deux niveaux, en opérant une transition résolue vers une administration proactive au service des citoyens. La province est appelée à développer le gouvernement numérique, la société numérique et les citoyens numériques, tout en réorganisant le personnel et en intensifiant la campagne "Alphabétisation numérique pour tous".

La gestion des ressources humaines est qualifiée de tâche "cruciale parmi les cruciales". Il est impératif de constituer une équipe de cadres et de membres du Parti, notamment parmi les dirigeants, compétente et digne de confiance et à la hauteur des responsabilités. Le Premier ministre a rappelé la nécessité de renforcer la discipline et la rigueur, d’intensifier les inspections et contrôles, et de lutter contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Photo : VNA/CVN

Enfin, Pham Minh Chinh a a rappelé la nécessité de restructurer l’économie locale et d’innover le modèle de développement en s'appuyant sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Il a insisté sur la promotion de l'économie verte, numérique, circulaire et partagée. Il est essentiel de renouveler les moteurs traditionnels de croissance (investissement, consommation, exportation) tout en stimulant les dynamiques vertes et numériques. La province doit faire un bond en avant en développant quatre pôles économiques moteurs de Nghi Son, Sâm Son, Bim Son et Lam Son.

Le Premier ministre a également souligné l’importance de renforcer le développement socio-culturel et le bien-être social, en particulier pour les zones ethniques et reculées. Il a appelé à renforcer les capacités de défense et de sécurité, en mettant l’accent sur le développement économique des zones frontalières.

VNA/CVN