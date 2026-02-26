Le FMI débloque environ 2,3 milliards de dollars pour l'Égypte

Confrontée à un risque de crise de la dette, l'Égypte a reçu plusieurs milliards de dollars d'aide du FMI et de l'Union européenne pour assurer sa stabilité financière. Elle bénéficie d'un programme d'aide de 8 milliards de dollars sur près de quatre ans de la part du FMI, conditionné à une série de réformes économiques. Le 25 février, le Fonds a annoncé dans un communiqué l'octroi à l'Égypte de 2 milliards de dollars supplémentaires, après avoir examiné les cinquième et sixième volets du mécanisme élargi de crédit (MEDC). Le Caire pourra à terme aussi mobiliser 273 millions de dollars supplémentaires grâce au fonds de résilience et de durabilité, outil de financement de long terme du FMI pour soutenir la transition écologique et l'adaptation des pays émergents et en développement. "La situation macroéconomique de l'Égypte s'est améliorée grâce à des efforts de stabilisation soutenus", a souligné l'organisation. "Des politiques monétaires et budgétaires strictes, associées à une flexibilité du taux de change, ont contribué à rétablir la stabilité macroéconomique, à réduire l'inflation et à renforcer la position extérieure", a souligné le FMI. Le Fonds a néanmoins averti que les réformes structurelles prévues avaient été "inégales" et que les efforts pour réduire la présence de l'État dans l'économie avaient été "plus lents" que prévu.

AFP/VNA/CVN