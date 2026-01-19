Le FMI révise à la hausse ses prévisions de croissance mondiale en 2026

La croissance économique mondiale continue de résister aux tensions géopolitiques et commerciales persistantes, et devrait faire mieux qu'attendu en 2026, puis rester à des niveaux proches l'année suivante, selon les données révisées publiées lundi 19 janvier par le Fonds monétaire international (FMI).

>> La croissance mondiale devrait ralentir à 2,3% en 2025

>> La croissance mondiale devrait s'établir à 3,2% cette année, avant de ralentir à 2,9% en 2026

>> Le FMI relève ses prévisions de croissance mondiale pour 2025 à 3,2%

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon la dernière actualisation de son rapport annuel sur l'économie mondiale (WEO), l'institution prévoit une croissance de 3,3% pour 2026 (+0,2 point par rapport à l'estimation initiale), parfaitement alignée sur la tendance des deux dernières années, avant un très léger ralentissement à 3,2% en 2027.

"L'économie mondiale est sortie plus rapidement que nous ne l'anticipions des perturbations commerciales du fait des droits de douane", a pointé auprès de la presse le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

Dans le même temps, l'inflation devrait continuer à ralentir au niveau mondial, pour s'établir à 3,8% cette année (+0,1 point) et 3,4% l'année prochaine, et même être proche de 2% dans les économies avancées.

L'économie mondiale devrait réussir à se maintenir grâce à une évolution meilleure qu'attendu de la croissance aux États-Unis et en Chine ainsi que, dans une moindre mesure, au sein de l'Union européenne (UE).

La croissance américaine devrait, en particulier, connaître un léger rebond, comparé à 2025, étant désormais attendue à 2,4% (+0,3 point), après avoir terminé 2025 à 2,1% selon les premières données du FMI.

En Chine, la croissance prévue pour 2026 est également revue à la hausse, à 4,5% (+0,3 point) mais montre des signes de ralentissement, après deux années à 5%, un ralentissement qui devrait même se poursuivre en 2027 (4% attendu), prévient le FMI.

Le commerce avec les États-Unis s'est ralenti mais "les échanges avec le reste du monde sont à des niveaux historiquement hauts, avec une accélération notamment vers les autres pays asiatiques", a souligné M. Gourinchas.

L'UE continue pour sa part à montrer des signes de solidité, malgré un contexte qui reste compliqué pour le continent.

L'Espagne devrait ainsi être de nouveau l'économie européenne la plus dynamique, avec une croissance attendue à 2,3% (+0,3 point).

L'Allemagne de son côté semble enfin sur le point de sortir de plusieurs années post-COVID difficiles : 0,25% de croissance seulement en 2025 après deux années de récession pour repasser au-dessus de 1% cette année (1,1% attendu,+0,2 point).

APS/VNA/CVN