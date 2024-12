Le pho vietnamien séduit l'Afrique

Photo : VNA/CVN

Initiée par l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud, en collaboration avec d'autres représentations vietnamiennes, cette manifestation vise à promouvoir la richesse culinaire vietnamienne auprès des populations locales et internationales.

L'événement a séduit un grand nombre de visiteurs, parmi lesquels des citoyens sud-africains, des membres du corps diplomatique et la communauté vietnamienne en Afrique du Sud.

Les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir les secrets de préparation du pho, de la sélection des ingrédients au bouillon savoureux, en passant par les accompagnements.

En complément, ils ont pu déguster des spécialités emblématiques comme les nem et le célèbre café vietnamien. Cette journée a été non seulement un régal pour les papilles, mais aussi une invitation à découvrir la richesse de la culture et du peuple vietnamiens.

L'événement a suscité un vif intérêt au-delà des frontières sud-africaines, avec la participation de nombreux invités internationaux, dont l'ambassadeur du Venezuela, Carlos Feo Acevedo. Ces derniers ont exprimé leur admiration pour la cuisine vietnamienne et leur désir de découvrir le pays.

VNA/CVN