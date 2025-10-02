Le dirigeant Tô Lâm trace la vision des femmes vietnamiennes à l’horizon 2045

L’Union des femmes vietnamiennes a célébré ce 2 octobre à Hanoï le 95 e anniversaire de sa fondation.

>> Séminaire sur la promotion de la participation des femmes dans les sciences

>> L’ao dài, tunique traditionnelle vietnamienne, veut devenir patrimoine mondial

>> Vietnam réaffirme son engagement pour l’égalité des sexes

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, elle a reçu l’Ordre du Travail de première classe, organisé le 5e Congrès d’émulation patriotique et remis le Prix des Femmes vietnamiennes 2025.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, était présent et a prononcé un discours d’orientation. Le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont adressé des gerbes de fleurs de félicitations.

Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude envers les Mères héroïnes du Vietnam et toutes les générations de femmes ayant consacré leur vie à la Patrie et à la famille. Il a félicité les collectifs et individus exemplaires honorés lors de la célébration.

Il a souligné que le Parti et l’État poursuivaient une politique constante de promotion de l’égalité des sexes, d’élargissement des opportunités de leadership, d’entrepreneuriat, de participation scientifique et technologique pour les femmes, ainsi que de perfectionnement des politiques sociales en faveur des femmes et des enfants.

Il a esquissé les orientations stratégiques du mouvement des femmes vietnamiennes pour la période 2025–2035, avec une vision à l’horizon 2045 : bâtir le profil de la femme vietnamienne moderne : Patriotique, Autonome, Courageuse, Humaine, Intelligente, Créative, Responsable, Numérique et Verte.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le secrétaire général a proposé le lancement de mouvements concrets “Chaque femme - une compétence numérique de base ; chaque association locale - un service numérique utile”, développement d’un produit OCOP porté par les femmes dans chaque commune, la formation annuelle de femmes entrepreneures et dirigeantes dans le domaine numérique et l’intégration des produits faits par les femmes dans les chaînes d’approvisionnement vertes et équitables.

Il a par ailleurs insisté sur la priorité stratégique de l’éducation préscolaire, de la nutrition et du développement précoce des enfants, ainsi que sur la protection des femmes et des enfants contre les violences, la traite et la cybercriminalité. Le renforcement de la participation des femmes aux postes de direction à tous les niveaux, la valorisation de l’’ao dài’ (robe traditionnelle des femmes vietnamiennes), de l’art culinaire et de l’artisanat traditionnel ont également été mis en avant.

Sur le plan international, Tô Lâm a encouragé le développement de la diplomatie populaire et l’élargissement des échanges avec les mouvements de femmes du monde, les organisations internationales et les réseaux de dirigeantes et d’entrepreneures. Chaque événement diplomatique, a-t-il affirmé, doit être une opportunité de promouvoir l’image des “femmes vietnamiennes courageuses, humaines, intégrées et progressistes”.

Il a lancé le mouvement d’émulation pour le nouveau mandat sous le thème : “Femmes vietnamiennes : Aspiration - Sagesse - Humanité - Créativité - Durabilité - Bonheur”, exprimant sa conviction qu’à l’horizon 2030, et avec une vision vers 2045, les femmes vietnamiennes deviendront une force révolutionnaire, un moteur de développement et un pilier du bonheur.

Lors de la cérémonie, il a remis l’Ordre du Travail de première classe à l’Union des Femmes du Vietnam.

À cette occasion, le Prix des Femmes vietnamiennes 2025, l’une des distinctions les plus prestigieuses de l’Union, a été attribué à 12 personnalités féminines remarquables pour leurs contributions exceptionnelles dans divers domaines de la vie sociale.

VNA/CVN