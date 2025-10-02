Le chef du Parti salue un nouveau chapitre de modernisation de l’armée

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale, a salué jeudi 2 octobre les résultats du XII e Congrès du Comité du Parti pour l’armée pour le mandat 2025-2030, le qualifiant d’un nouveau chapitre dans le processus de modernisation de l’armée.

L’armée reste toujours la force politique, la force de combat absolument loyale et digne de confiance du Parti, de l’État et du peuple, et le noyau solide de la défense nationale de tout le peuple et de l’œuvre de défense de la Patrie, a-t-il souligné en clôture du congrès qui s’est terminé jeudi 2 octobre après quatre jours de travail.

Le président de la République, Luong Cuong, membre du Politburo, membre permanent de la Commission militaire centrale ; le général Phan Van Giang, membre du Politburo, membre permanent de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense ; et le général Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti, membre permanent de la Commission militaire centrale, président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam ont assisté à la séance de clôture.

Au cours des dernières années, sous la direction directe et absolue du Parti dans tous les domaines, grâce à la gestion et à l’administration centralisées et unifiées de l’État, le Comité du Parti pour l’armée a dirigé l’armée à accomplir de nombreuses réalisations remarquables dans tous les domaines, notamment tradition de solidarité, d’exemplarité et d’unité de pensée et d’action, a indiqué le secrétaire général Tô Lâm.

Construction d’une armée moderne

De nombreux domaines ont connu des développements révolutionnaires, notamment dans les sciences, les technologies et l’industrie de la défense, avec le succès de la recherche et de la fabrication de nombreux nouveaux types d’armes et d’équipements, répondant ainsi aux exigences de la construction d’une armée moderne, s’est-il félicité.

Le congrès a adopté le rapport politique et le rapport d’évaluation de la 11e Commission militaire centrale (mandat 2020-2025), a discuté des documents de la Commission militaire centrale, s’est prononcé sur les projets de documents à soumettre au XIVe Congrès national du Parti, et a élu 48 délégués (45 officiels, 3 suppléants) pour le XIVe Congrès national du Parti, aux côtés de 16 délégués d’office travaillant dans l’armée.

Les documents de la Commission militaire centrale sont axés sur les orientations, objectifs, percées, tâches et solutions pour diriger la mise en œuvre des tâches militaires et de défense, et de construction du Comité du Parti pour l’armée sain et fort durant le mandat 2025-2030.

Le congrès a adopté la résolution du 12e Congrès du Comité du Parti pour l’armée pour le mandat 2025-2030 ; a identifié 9 objectifs principaux, 3 percées, 10 tâches et solutions la direction de la mise en œuvre des tâches militaires et de défense et 7 tâches et solutions pour la construction du Comité du Parti pour l’armée pour le mandat 2025-2030.

En particulier, la résolution du 12e Congrès du Comité du Parti pour l’armée pour le mandat 2025-2030 s’est fixé l’objectif de construire une armée « révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne» un mandat plus tôt que la résolution du 11e Congrès du Comité du Parti pour l’armée.

Les préconisations et décisions adoptées par le congrès sont des orientations importantes pour construire un Comité du Parti pour l’armée sain, fort, exemplaire; et une armée populaire révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne ; renforcer la force de la défense nationale ; protéger fermement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Patrie ; et contribuer à l’édification d’un pays pacifique, prospère, civilisé et heureux qui avance à pas ferme sur le chemin vers le socialisme, a conclu le leader du Parti.

