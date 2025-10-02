Une délégation des Garde-côtes vietnamiens en visite de travail aux Philippines

Le Commandement de la 2ᵉ Région des Garde-côtes vietnamiens (CSB) a organisé, le 1ᵉʳ octobre, une cérémonie marquant le départ du navire CSB 8002 de la Flottille 21 et d’une délégation conduite par le général de brigade Trân Quang Tuân, commandant de la 2ᵉ Région, pour une visite officielle aux Philippines.

Photo : QDND/CVN

Il s’agit de la première visite d’un navire vietnamien aux Philippines en 2025, illustrant la volonté commune de renforcer la coopération, de promouvoir l’amitié traditionnelle et d’approfondir la confiance mutuelle. Cette activité fait également écho à la visite du navire philippin BRP Gabriela Silang à Dà Nang en avril dernier, a souligné le colonel Lê Huy, secrétaire du Comité du Parti et commissaire politique de la 2ᵉ région des Garde-côtes vietnamiens.

Au cours de son séjour, la délégation vietnamienne rendra des visites de courtoisie aux autorités locales et au Commandement de la région des Visayas centrales. Le programme prévoit également des échanges sportifs, une réunion bilatérale, une visite culturelle à Cebu, et surtout la tenue d’exercices conjoints en mer.

Cette visite contribue à concrétiser le protocole d’accord de coopération signé en 2024 entre les Garde-côtes du Vietnam et des Philippines. Elle offre aussi une occasion de renforcer le partage d’expériences en matière d’application de la loi en mer, améliorant ainsi la coordination et la capacité de réponse commune aux incidents maritimes.

VNA/CVN