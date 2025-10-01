Le Vietnam et la Russie resserrent leurs liens grâce à la diplomatie populaire

Dô Van Chiên, membre du Bureau politique et président du Comité central du Front de la patrie du Vietnam (FPV), a rencontré la délégation russe présente au Vietnam pour le premier Forum populaire Vietnam - Russie le 1 er octobre. Il a souligné l'importance de cet événement pour approfondir l'amitié entre les deux pays et ouvrir de nouvelles perspectives à la diplomatie interpersonnelle

Ce forum, organisé les 30 septembre et 1er octobre par l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, le Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, l'Association d'amitié Vietnam - Russie, l'Association d'amitié Russie - Vietnam et la Fondation "Tradition et Amitié", visait à promouvoir la coopération bilatérale.

Lors de cet événement, Dô Van Chiên a souligné que des générations vietnamiennes gardaient en mémoire la bonté du peuple russe, ainsi que le soutien sincère et désintéressé de l'ex-Union soviétique et de la Fédération de Russie d'aujourd'hui envers l'œuvre de construction et de défense du pays. Il a également mis en avant la politique étrangère du Vietnam, axée sur la multilatéralisation, la diversification, l'indépendance et l'autonomie, fondée sur les trois piliers que sont la diplomatie du Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire. Les relations solides avec la Russie, et avec Saint-Pétersbourg en particulier, en est un parfait exemple, a-t-il déclaré.

Il a ensuite souligné le développement remarquable du pays, rappelant son parcours, qui, après le lancement du Dôi moi (Renouveau) en 1986, était l'un des pays les plus pauvres et en proie à l'insécurité alimentaire, est devenu un des premiers exportateurs mondiaux de riz et une puissance économique.

Le Vietnam entre dans une nouvelle ère : celle de l'essor de la nation, fort de l'unité et de la confiance de son peuple. Le pays a établi des relations diplomatiques avec 193 pays, noué des partenariats stratégiques globaux avec 13 pays et est un membre actif de plus de 70 organisations internationales. L'une des plus grandes forces du Vietnam réside dans la confiance et la solidarité de son peuple, qui lient les idées et la puissance du Parti à la force de la nation.

Il a expliqué que le système politique a été rationalisé en une modèle d'administration locale à deux niveaux, tandis que le Front de la Patrie et les organisations sociopolitiques et de masse ont été restructurés pour jouer un rôle plus proactif, leur permettant d'établir des liens, de proposer des initiatives et de créer des conditions favorables à la coopération stratégique et populaire avec les partenaires internationaux.

