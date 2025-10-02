Dông Thap vise une agriculture écologique et un développement rural moderne

Le premier Congrès de l'organisation provinciale du Parti de Dông Thap pour le mandat 2025-2030 s'est achevé le 1 er octobre, réaffirmant l'objectif de bâtir une agriculture écologique et un milieu rural moderne.

Photo : Huu Chi/VNA/CVN

Selon la résolution adoptée, Dông Thap accordera une attention particulière à la consolidation d'un Parti et d'un système politique solides et intègres, à la promotion de la grande union nationale ainsi qu'à l'encouragement des aspirations de développement et d'autonomie de la population.

D'ici 2030, Dông Thap vise à devenir une localité à industrialisation rapide, pionnière dans la construction d'une agriculture écologique, d'un milieu rural moderne et d'une population paysanne civilisée, se classant parmi les premières localités du delta du Mékong, avec un niveau de vie plus élevé, un progrès social et culturel, et une défense et une sécurité nationales assurées.

Pour la période 2025-2030, Dông Thap s'est fixé plusieurs objectifs clés : une croissance annuelle moyenne du PIB d'au moins 9%, des investissements dans le développement social représentant 33% du PIB, une hausse annuelle de 10% des recettes budgétaires et un revenu par habitant compris entre 115 et 120 millions de dôngs d'ici 2030.

À l'horizon 2045, la province aspire à devenir un pôle d'agriculture moderne et d'écotourisme du delta du Mékong, tout en se positionnant comme l'un des leaders nationaux dans les secteurs agricole et industriel de pointe.

Pour concrétiser ces ambitions, Dông Thap a identifié cinq avancées stratégiques, axées sur le développement d'infrastructures de transport modernes et adaptatives au climat, avec une logistique transfrontalière et multimodale, afin de devenir un pôle de la sous-région du Mékong ; la promotion du développement des hautes technologies liées aux industries de transformation, aux chaînes de valeur et aux exportations ; la formation d'une main-d'œuvre qualifiée ; et le développement de l'application de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique dans les secteurs prioritaires et la gestion de l'État.

Une attention particulière sera également portée au renforcement du leadership du Parti, à la transition vers une économie verte, numérique et circulaire, à l'amélioration de l'efficacité des investissements, au renforcement de la connectivité régionale ainsi qu'à la résolution des goulets d'étranglement dans les infrastructures de transport, industrielles et urbaines.

Dans son discours, Lê Quôc Phong, secrétaire du Comité provincial du Parti pour le mandat 2020-2025, a souligné que le congrès marquait le début d'un nouveau parcours de développement pour Dông Thap. Les responsables, les membres du Parti et les habitants locaux ont été invités à promouvoir la solidarité, la créativité et le dynamisme afin de mettre rapidement en œuvre la résolution et d'engager la province sur une nouvelle voie de développement vigoureux.

VNA/CVN