Vietnam réaffirme son engagement pour l’égalité des sexes

Lors de la séance d’ouverture, Vo Thi Anh Xuân a souligné les progrès remarquables accomplis par le Vietnam en matière d’égalité des sexes ces dernières années. Elle a réaffirmé que la promotion de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes constituaient des engagements constants du Vietnam. Entre 2022 et 2024, le pays a gagné 11 places dans le classement mondial, se hissant désormais au 72 e rang sur 146 pays en matière d’égalité des sexes.

>> Le Vietnam et l'Allemagne conviennent de renforcer leur dialogue et leur coopération

Photo : VNA/CVN

Évoquant la stratégie de transformation numérique du Vietnam, la vice-présidente a mis en avant les initiatives de "Popularisation de l’alphabétisation numérique" et de "Popularisation de l’IA", ainsi que le rôle pionnier de l’Union des femmes du Vietnam dans la mise en œuvre de ces programmes auprès des femmes à la base. Ces efforts contribuent à bâtir une société numérique inclusive. Afin de garantir une participation active et en toute sécurité des femmes et des enfants, le Vietnam œuvre également à créer un espace numérique sûr et convivial pour les générations futures, a-t-elle indiqué.

Pour promouvoir une coopération internationale en faveur d’un avenir numérique durable, inclusif et humaniste, la dirigeante vietnamienne a appelé la communauté internationale à placer l’égalité des sexes au cœur de toutes les discussions et cadres juridiques technologiques. Elle a également plaidé pour que soient reconnues les contributions des femmes scientifiques et entrepreneures dans le domaine technologique, afin de briser les barrières invisibles et d’inspirer les femmes à atteindre de nouveaux sommets.

En marge du sommet, Vo Thi Anh Xuân a rencontré le vice-chancelier allemand Lars Klingbeil, avec qui elle a proposé de renforcer les échanges bilatéraux à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne (1975-2025).

Le même jour, la vice-présidente a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne à Berlin, avant de participer à la cérémonie d’inauguration d’une statue d’ours symbolisant l’amitié Vietnam-Allemagne. L’événement, organisé au siège de l’ambassade du Vietnam en Allemagne, marque les 50 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.

VNA/CVN