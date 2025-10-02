Nghe An fixe l’objectif de devenir un pôle de croissance national d’ici 2030

Le XX e Congrès de l’organisation du Parti de la province centrale de Nghe An pour le mandat 2025-2030 s’est ouvert le matin du 2 octobre, en présence de Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti. L’évènement a réuni 500 délégués, représentant plus de 200.000 membres du Parti de la province.

>> Hai Phong ambitionne de devenir un pôle touristique régional et international

>> Ninh Binh vise à figurer parmi les 10 premières provinces et villes

>> Huê vise à devenir l’un des pôles culturels et touristiques d’Asie du Sud-Est

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Duc Trung, a souligné que le Congrès constitue une opportunité pour l’organisation provinciale du Parti de Nghe An, en tant que province natale du Président Hô Chi Minh, de prendre profondément conscience de sa responsabilité envers le peuple.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé une forte détermination politique de promouvoir la solidarité, de susciter l'aspiration au développement, à l'innovation et de créer des percées pour une Nghe An riche, civilisé et moderne avec une position digne dans la région et dans tout le pays.

Avec la devise « Solidarité – Démocratie – Discipline – Percée – Développement », le Congrès a abordé une forte détermination politique de « construire un Parti et un système politique sains et solides; innover de manière globale et créer des percées dans le développement ; s'efforcer de faire de Nghe An une province relativement développée et un pôle de croissance national dans la nouvelle ère. »

De son côté, le président du Comité populaire provincial, Lê Hông Vinh, a présenté un rapport politique pour la période 2025-2030, mettant l’accent sur le renouvellement de la pensée en matière de développement. La province entend s’orienter vers un modèle de croissance plus moderne, en s’appuyant sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme moteurs principaux.

Nghe An ambitionne de passer d’une croissance extensive à un développement en profondeur, axé sur l’économie verte, l’économie numérique, l’économie maritime, l’économie circulaire et les industries de haute technologie.

D’ici 2030, Nghe An devrait devenir une province avancée du pays, un pôle de croissance national et de la région du Centre-Nord, a déclaré le responsable.

S’exprimant au Congrès, Phan Dinh Trac a salué les réalisations de la province et a encouragé les délégués à analyser clairement les défis afin d’atteindre cet objectif ambitieux. Il a insisté sur la nécessité pour Nghe An de renouveler sa pensée et ses actions, de donner la priorité aux infrastructures stratégiques, au développement des ressources humaines qualifiées et au bon fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Lors de la session du matin, le Congrès a procédé à l’élection des 68 membres du Comité exécutif de l’organisation provinciale du Parti pour le mandat 2025-2030.

VNA/CVN