Partenariat Vietnam - Mongolie en plein essor

Dans le cadre de sa visite officielle en Mongolie, du 30 septembre au 3 octobre, à l’invitation du Grand Khoural d'État (Parlement), le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Quang Phuong, s’est entretenu avec le vice-président du Parlement mongol et a rencontré le président du Grand Khoural d'État, D. Amarbayasgalan.

Lors de son entretien du 1er octobre à Oulan-Bator avec Trân Quang Phuong, Bukhchuluun Purevdorj a exprimé sa conviction que cette visite contribuerait à renforcer la coopération entre les deux pays.

Trân Quang Phuong a exprimé son admiration pour la « Vision 2050 » de la Mongolie, tout en partageant les réformes structurelles menées par le Vietnam visant à atteindre ses objectifs centenaires par des percées stratégiques, affirmant que les deux pays demeurent amis et partenaires essentiels dans leurs processus de développement respectifs.

En retour, Bukhchuluun Purevdorj a salué la politique étrangère vietnamienne qui valorise ses relations amicales et traditionnelles, remerciant le Vietnam pour sa préservation et son développement de ces liens depuis 70 ans, tout en rappelant le soutien de la Mongolie lors des luttes pour l’indépendance et le développement du Vietnam.

Les deux parties se sont engagées à concrétiser les accords conclus lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm en Mongolie, en septembre 2024. Elles ont convenu de renforcer les échanges parlementaires, de partager leurs expériences législatives et de développer la coopération dans les domaines politique, diplomatique, sécuritaire, économique, commercial, scientifique, technologique, agricole, culturel, éducatif, touristique, ainsi que dans les échanges entre les peuples et les transports.

Bukhchuluun Purevdorj a salué la croissance rapide du Vietnam, mettant en avant sa stabilité politique, la diligence de sa population et l’efficacité de ses politiques d’attraction des investissements. Il a exprimé le souhait d’échanger des expériences législatives en matière de protection et d’attraction des investissements étrangers, tout en confirmant que le Grand Khoural d'État est prêt à faciliter l’implantation des entreprises vietnamiennes dans des secteurs prometteurs comme l’agroalimentaire et la transformation de la viande

Conformément à ce constat, Trân Quang Phuong a souligné que malgré un volume commercial encore en deçà des potentialités, les économies des deux pays se complètent, créant des conditions favorables pour renforcer la coopération commerciale et agroalimentaire ; il a réaffirmé la disposition du Vietnam à envoyer des travailleurs qualifiés en Mongolie et à renouveler l’accord sur la promotion et la protection des investissements bilatéraux.

Sur le plan de la défense et de la sécurité, Trân Quang Phuong a proposé d’intensifier la collaboration dans les domaines techniques militaires, l’industrie de défense, les opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU, l’application de la loi, la lutte contre la criminalité, et le développement de l’unité de police montée vietnamienne ; il a également suggéré de renouveler le protocole de coopération entre les deux organes législatifs pour qu’il reflète le cadre renouvelé du partenariat intégral, afin de poser des bases solides pour une coordination renforcée dans tous les domaines d’intérêt commun.

Le même jour, Trân Quang Phuong a rencontré le président du Grand Khoural d'État, D. Amarbayasgalan. Ce dernier a salué l’importance de cette première visite d’un vice-président vietnamien en Mongolie en dix ans, soulignant sa contribution au développement des relations bilatérales en politique, économie et coopération parlementaire.

Trân Quang Phuong a affirmé que l’AN du Vietnam travaillera étroitement avec le Parlement mongol pour bâtir une coopération bilatérale substantielle, efficace et globale. Les deux parties ont convenu de signer prochainement un nouveau protocole de coopération parlementaire, de renforcer les liens entre comités spécialisés, groupes d’amitié et jeunes parlementaires, et d’intensifier la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la culture, du sport et du tourisme, en accordant un intérêt particulier aux disciplines traditionnelles mongoles comme le tir à l’arc, la lutte, la boxe et le judo, tout en poursuivant leur soutien à la communauté vietnamienne locale pour assurer son bien-être.

D. Amarbayasgalan a rappelé l’importance que la Mongolie accorde à ses relations avec les pays d’Asie du Sud-Est, en particulier avec le Vietnam, partenaire de premier plan. Il a mis en avant le rôle des organes législatifs et des groupes d’amitié dans le resserrement constant de ces relations. Il a également souligné que le Parlement mongol œuvre à améliorer le cadre juridique, renforcer la transparence et créer un environnement favorable aux investisseurs, y compris vietnamiens, dans des secteurs tels que l’agriculture, l’énergie, la transformation, l’extraction minière et la fabrication.

Dans le cadre de sa tournée, le vice-président de l’AN a aussi rencontré le président du groupe d’amitié parlementaire Mongolie–Vietnam, Judagiin Bayarmaa, ainsi que la communauté vietnamienne en Mongolie.

Il s’est rendu à l’École Hô Chi Minh d’Oulan-Bator. Située sur la grande avenue de la Paix, l’école N°14 portant le nom du Président Hô Chi Minh est devenue un symbole de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Mongolie. À cette occasion, il a offert dix ordinateurs et 3.000 dollars afin de soutenir la numérisation et d’améliorer les équipements et infrastructures techniques de l’établissement.

