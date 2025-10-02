Huê vise à devenir l’un des pôles culturels et touristiques d’Asie du Sud-Est

Le XVII e Congrès de l’organisation du Parti de la ville de Huê (Centre) pour le mandat 2025-2030 se tient du 2 au 4 octobre. Il s’agit du premier depuis que Huê est devenue une ville sous l’autorité centrale le 1 er janvier.

Photo : ND/CVN

Malgré les difficultés rencontrées au début du mandat 2020-2025, Huê a atteint 14 des 15 objectifs fixés par le XVIe Congrès. L’étape historique la plus marquante de cette période fut l’accession de l’ancienne province de Thua Thiên-Huê à la sixième place du Vietnam à être une ville relevant du pouvoir central. Parmi les 34 provinces et villes du pays, Huê est la seule localité du Vietnam et d’Asie du Sud-Est à posséder huit sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont six lui appartiennent en propre et deux sont partagés avec d’autres localités.

En 2025, Huê accueille l'Année nationale du tourisme. Au cours des sept premiers mois, la ville a accueilli plus de 4 millions de visiteurs et vise 6 millions de touristes et des recettes touristiques de 11.000 à 12.000 milliards de dôngs (416,77 à 454,66 millions de dollars) d’ici la fin de l’année.

La reprise du tourisme, le développement des infrastructures et l’attrait accru des investissements ont stimulé la croissance économique de Huê, qui a atteint un taux annuel moyen de 7,54% pendant cette période, supérieur à la moyenne nationale. Par rapport à 2020, l’économie de la ville a connu une croissance de 1,7%, avec un PIB par habitant atteignant 3.200 dollars en 2025 et un taux de pauvreté ramené à 1,15%.

Photo : ND/CVN

Le XVIIe Congrès s’est fixé pour objectif de bâtir une organisation du Parti et un système politique solides et intègres, de maximiser la force de l’ensemble de la population et de mobiliser et d’utiliser efficacement les ressources pour faire de Huê une ville patrimoniale unique du Vietnam et l’un des principaux pôles culturels, touristiques et de santé spécialisés d’Asie du Sud-Est d’ici 2030.

Il ambitionne également de faire de Huê un centre national des sciences, des technologies et d’un enseignement et d’une formation pluridisciplinaires de haute qualité, ainsi qu’un pôle économique maritime dynamique, tout en garantissant une défense et une sécurité solides et en améliorant le niveau de vie de la population.

Concernant les solutions globales pour réaliser ces objectifs pour 2025-2030, le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Nguyên Thanh Binh, a déclaré que la ville se concentrera sur le perfectionnement des mécanismes et des politiques pour attirer les investissements, en privilégiant les technologies modernes et la production "verte" et durable, en développant des ressources humaines de haute qualité, et en investissant dans les infrastructures pour générer des percées et des impacts généralisés sur le développement.

VNA/CVN