Ninh Binh vise à figurer parmi les 10 premières provinces et villes

Ninh Binh s'efforcera de figurer parmi les 10 premières provinces et villes selon l'Indice de développement humain (IDH) d'ici 2030, conformément à la Résolution du premier Congrès provincial du Parti pour la période 2025-2030, qui s'est clôturé le 1 er octobre après-midi.

Pour la période 2025-2030, l'organisation provinciale du Parti vise à valoriser son potentiel, ses atouts, ses ressources et ses forces motrices afin de réaliser un développement révolutionnaire basé sur un nouveau modèle de croissance.

La province se fixe également pour objectif de devenir une ville centralisée d'ici 2030, dotée d'une industrie moderne, de services touristiques de qualité et d'un développement urbain vert et respectueux du patrimoine, et l'une des premières villes du pays en termes de taux de croissance et de revenu par habitant.

Ninh Binh se positionne comme un pôle touristique national et international, un centre de formation professionnelle de haut niveau, un pôle de soins et de services médicaux, et un pôle industriel de haute technologie majeur pour la région et le pays. Ses principaux piliers sont l'ingénierie automobile, les technologies de l'information, l'électronique, la transformation et la fabrication, l'industrie énergétique et les matériaux verts.

La province combinera harmonieusement la préservation du patrimoine culturel et la protection de l'environnement avec la croissance économique, la transition écologique et la transformation numérique.

Pour cette période, la province vise un taux de croissance annuel moyen du PIB d'au moins 11%. D'ici 2030, le PIB par habitant aux prix courants devrait atteindre au moins 180 millions de dôngs (6.800 dollars), les recettes budgétaires locales plus de 110.000 milliards de dôngs et le chiffre d'affaires à l'exportation plus de 40 milliards de dollars. Le nombre d'arrivées touristiques est estimé à plus de 30 millions et le taux d'urbanisation à 60,1%.

Parallèlement, Ninh Binh entend achever la construction de 25.300 logements sociaux et ramener le taux de pauvreté multidimensionnelle des ménages à moins de 1% sur la période 2025-2030, conformément à la résolution.

Dans son discours de clôture, Dinh Thi Lua, secrétaire adjointe permanente du Comité provincial du Parti, a déclaré que le succès du congrès marquait une étape importante dans l'histoire de l'organisation locale du Parti.

Forte de ses traditions de patriotisme, de solidarité et de révolution, Ninh Binh saisira les opportunités, surmontera les défis, fera preuve de flexibilité et de créativité et redoublera d'efforts par des actions plus énergiques et décisives pour mettre en œuvre avec succès la résolution du congrès, a-t-elle ajouté.

