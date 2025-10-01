Le Premier ministre reçoit le président de l'Assemblée nationale de Cuba

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam et de la coprésidence de la 2 e session du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba, le président de l'Assemblée nationale (AN) du pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández, a eu une entrevue le 1 er octobre à Hanoï avec le Premier ministre Pham Minh Chinh.

>> Le Vietnam prend en haute considération et souhaite approfondir ses relations avec Cuba

>> Le président de l'AN du pouvoir populaire de Cuba rend hommage au Président Hô Chi Minh

>> Le secrétaire générale du Parti reçoit le président de l'Assemblée nationale de Cuba

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chaleureusement salué le retour au Vietnam du dirigeant cubain, à l'approche du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a souligné que cette visite témoigne de l'amitié fraternelle, de la solidarité et du soutien précieux que le Parti, l'État et le peuple cubains accordent au Vietnam.

Pham Minh Chinh s'est félicité des résultats positifs de l'entretien entre le président de l'AN de Cuba, Esteban Lazo et son homologue vietnamien Trân Thanh Mân, ainsi que de la 2e session du Comité de coopération interparlementaire. Il a affirmé que le Vietnam suit de près la situation à Cuba et partage les difficultés et les défis auxquels le pays frère est confronté. Il s'est déclaré convaincu que sous la direction clairvoyante du Parti communiste de Cuba, le pays frère continuera à défendre les acquis de la Révolution et à remporter de nouveaux succès dans son œuvre de construction et de développement national.

Le dirigeant cubain a exprimé sa joie de revenir au Vietnam et a salué ses avancées remarquables dans les domaines socio-économique et diplomatique. Il a réaffirmé que les succès du peuple vietnamien constituent une source d'inspiration pour Cuba et que son pays attache une grande importance aux relations d'amitié spéciale avec le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a exprimé sa gratitude pour la solidarité, le soutien et l'assistance opportuns et efficaces que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont toujours accordés à Cuba, notamment dans la stabilisation de l'approvisionnement en denrées alimentaires et le développement de la production agricole dans le pays.

Pham Minh Chinh a réaffirmé la politique constante du Vietnam consistant à consolider et à développer les relations fraternelles, fidèles, exemplaires et de solidarité traditionnelle avec Cuba. Il a partagé les leçons tirées du processus de Renouveau, soulignant le rôle moteur du secteur privé dans la croissance économique, et a affirmé la volonté de Hanoï de soutenir Cuba par des projets concrets, notamment dans l'agriculture, les énergies renouvelables et la biotechnologie.

Le Premier ministre a proposé aux deux parties de collaborer pour mettre en œuvre activement des accords conclus lors des visites récentes des plus hauts dirigeants des deux pays, d'améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération entre les deux pays, ainsi que de s'entraider au sein des forums multilatéraux.

Les deux dirigeants ont aussi décidé de poursuivre la coopération dans le cadre de l'"Année d'amitié Vietnam - Cuba 2025", marquant le 65e anniversaire de leurs relations diplomatiques, et d'encourager la participation accrue des organisations et entreprises au développement socio-économique de chaque pays. Ils ont convenu de promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement, notamment dans les domaines de coopération stratégique approuvés par les dirigeants des deux pays, ainsi que d'étendre cette coopération à d'autres secteurs potentiels.

À l'issue de la rencontre, Esteban Lazo Hernández a transmis au chef du gouvernement Pham Minh Chinh l'invitation du Premier ministre cubain Manuel Marrero à effectuer une visite officielle à Cuba. Pham Minh Chinh l'a acceptée avec plaisir.

VNA/CVN