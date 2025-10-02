Hô Van Niên nommé secrétaire du Comité du Parti provincial de Quang Ngai

Hô Van Niên, membre du Comité central du Parti, membre du Bureau permanent du Comité du Parti du ministère des Affaires ethniques et religieuses et vice-ministre permanent des Affaires ethniques et religieuses, a été nommé au Comité du Parti et au Bureau permanent de la province centrale de Quang Ngai, et occupera le poste de secrétaire du Comité provincial du Parti pour la période 2025-2030.

Conformément à la décision du Bureau politique annoncée lors d'une cérémonie à Quang Ngai le 2 octobre, Ho Van Nien a également été nommé au Comité du Parti de la 5e région militaire.

Présentant la cérémonie, Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission d'organisation, a affirmé que le nouveau poste de Ho Van Nien au poste de secrétaire du Comité du Parti de Quang Ngai pour la période 2025-2030 témoignait de la confiance et de la reconnaissance du Bureau politique en ses compétences. Fort de son expérience, de ses compétences et de son expertise, le Bureau politique est convaincu que Ho Van Nien excellera dans l'exercice de ses fonctions.

Le Bureau politique a également demandé à tous les membres du Comité provincial du Parti et de son Bureau permanent, ainsi qu'aux responsables provinciaux à tous les échelons, de continuer à promouvoir la solidarité, le soutien et à créer les conditions favorables à la réussite de Ho Van Nien dans l'exercice de ses fonctions. La priorité absolue est de promouvoir la solidarité et de s'efforcer de développer vigoureusement la province de Quang Ngai dans les années à venir.

Pour sa part, Ho Van Nien a déclaré que cette mission constituait à la fois un grand honneur et une lourde responsabilité pour le Parti, le gouvernement et la population de la province.

Il a affirmé son engagement à renforcer continuellement sa détermination politique, à respecter les normes éthiques, à maintenir une conduite exemplaire et à se consacrer pleinement au développement global de la province.

