Le Premier ministre exige des solutions concrètes aux plaintes des citoyens

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté mercredi 1 er octobre les ministères et les autorités locales à prendre des mesures concrètes et efficaces pour résoudre les problèmes qui continuent de susciter l’exaspération de la population.

S’adressant à une réunion gouvernementale consacrée à la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, il a félicité les ministères et les collectivités locales pour leurs efforts visant à assurer le bon fonctionnement du nouveau système, soulignant que les capacités de gestion s’étaient améliorées, passant d’une administration passive à une administration proactive et axée sur le développement.

"Les résultats de cette semaine doivent être meilleurs que ceux de la semaine dernière, ceux du mois prochain meilleurs que ceux de celui-ci, et ainsi de suite", a-t-il souligné.

Après trois mois de mise en œuvre, le nouveau modèle a commencé à fonctionner de manière stable. Toutes les localités du pays ont achevé leur restructuration organisationnelle et procédé à des nominations de personnel, des provinces aux communes.

Plus de 142.000 employés publics ont quitté leur poste conformément à la réglementation, dont 73,6% ont déjà perçu leurs indemnités. Certaines provinces ont également mis en place des mesures de soutien en matière de logement, de transport et d’emploi pour le personnel concerné.

De plus, des propositions ont été faites pour supprimer 519 procédures administratives et en simplifier plus de 2.400. Entre juillet et septembre seulement, près de sept millions de demandes ont été traitées électroniquement, avec un taux de résolution rapide de 91%.

Plus de 3.100 centres de soutien administratif municipaux sont opérationnels, mettant en œuvre le modèle de "guichet unique" avec des technologies modernes, l’intelligence artificielle et des formulaires électroniques.

De plus, de nombreuses localités disposent déjà de centres de gestion intégrés, dotés de systèmes de signature numérique et de connexions directes aux bases de données nationales sur la population, le territoire et les entreprises.

Certaines municipalités ont même commencé à appliquer l’intelligence artificielle pour analyser les données et émettre des alertes de sécurité. Des milliers d’agents municipaux ont été formés aux compétences numériques, améliorant ainsi l’efficacité administrative.

Dans l’ensemble, les collectivités locales ont déjà stabilisé leurs sièges sociaux sans interrompre le service aux citoyens. Certains bâtiments publics excédentaires ont été reconvertis en centres communautaires ou en infrastructures sociales. L’examen et la réorganisation de l’utilisation des véhicules officiels et des équipements techniques ont été menés de manière transparente.

Cependant, plusieurs défis subsistent. Des directives claires font encore défaut dans des domaines clés tels que les finances, le foncier et l’éducation. De nombreuses localités sont confrontées à des contraintes en matière d’infrastructures et de ressources humaines. Le système de services publics numériques reste défaillant et les données ne sont pas pleinement intégrées. La situation est aggravée par la lenteur du versement des indemnités aux agents licenciés et par la difficulté pour les citoyens de s’adapter aux nouveaux processus administratifs.

Selon les participants à la réunion, nombre de ces difficultés sont dues au fait que le modèle n’en est qu’à ses débuts, ce qui a inévitablement généré une certaine confusion initiale. De plus, le volume important de réglementations en vigueur et le manque d’expérience du personnel ont limité sa mise en œuvre effective dans certains cas.

L’augmentation de la population et l’expansion territoriale des unités administratives restructurées ont également alourdi la charge de travail au niveau municipal.

Reprenant les observations sur les insuffisances et leurs causes, le chef du gouvernement a réitéré que, tant que les localités ne se développent pas et que les citoyens demeurent insatisfaits, le gouvernement doit assumer ses responsabilités, intervenir et promouvoir des solutions.

Sur cette base, il a chargé les vice-Premiers ministres et les ministres, dans leur champ de compétence respectif, d’examiner et de résoudre les problèmes conformément aux directives du Comité central du Parti, conformément au principe des "six clarifications" : la personne responsable, la tâche, le délai, l’autorité, la responsabilité et les résultats. Ces rapports d’étape devront être présentés chaque semaine et soumis au Politburo.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de résoudre les problèmes sans délai, conformément au principe d’action de l’échelon ou de l’entité responsable. À cette fin, il a appelé à une concentration accrue et à des mesures décisives, évitant tout perfectionnisme excessif, sans pour autant recourir à l’improvisation.

Il a également chargé le ministère des Sciences et des Technologies de créer un système d’évaluation en temps réel de la mise en œuvre du modèle d’administration à deux niveaux, connecté et interopérable avec les plateformes d’évaluation centrales. Des groupes de travail gouvernementaux seront constitués pour inspecter, superviser et aider les localités à surmonter les difficultés opérationnelles.

Le chef du gouvernent a ordonné au ministère de l’Intérieur, en coordination avec le ministère des Finances, de remédier définitivement aux retards de paiement des indemnités prévues par le décret N°178/2024 d’ici le 10 octobre.

Constatant que les capacités en personnel des communes demeurent insuffisantes, notamment dans des domaines tels que la gestion publique, le cadre juridique, les technologies de l’information et l’engagement professionnel, il a appelé à une évaluation complète de la situation afin de renforcer la qualité des ressources humaines au niveau des communes à court et à long terme. Il a également exigé une définition claire et définitive des postes, des fonctions et des effectifs à ces niveaux, ainsi que le renforcement de la décentralisation des pouvoirs.

Les ministères doivent collaborer avec les collectivités locales pour revoir les cadres juridiques, éliminer les réglementations contradictoires et simplifier les procédures dans des domaines clés tels que l’aménagement du territoire, la planification, les finances, les transports et les infrastructures.

Ils doivent également promouvoir la transformation numérique, garantir l’accès à l’électricité et aux télécommunications, et veiller à ce que le nouvel appareil administratif fonctionne de manière coordonnée et efficace, conformément aux attentes du Parti, de l’État et du public.

"Le nouveau système doit être plus performant que le précédent. Les procédures pour les citoyens et les entreprises doivent être toujours plus simples et efficaces", a conclu le Premier ministre.

