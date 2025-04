L’ao dài, tunique traditionnelle vietnamienne, veut devenir patrimoine mondial

Organisé par l’Union des femmes vietnamiennes, cet événement visait à commémorer plusieurs événements marquants, notamment la Journée internationale des femmes, le l’insurrection des deux Sœurs Trung et le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Parmi les participants figuraient Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, plus de 250 femmes fonctionnaires, des invités étrangers et des épouses de diplomates.

Dans son discours d’ouverture, la présidente de l’Union des femmes vietnamiennes, Nguyên Thi Tuyên, a souligné que l’ao dài est depuis longtemps un symbole de la culture vietnamienne, reflétant l’histoire, l’esthétique et la fierté nationale. Depuis 2019, l’union mène des campagnes et des événements pour promouvoir la valeur patrimoniale de l’ao dài, en vue d’une reconnaissance par l’UNESCO.

Plus de 40 créateurs, mannequins et étudiants ont présenté des collections inspirées des quatre saisons, des cultures régionales et de la colombe symbolique de l’Union des femmes vietnamiennes, symbole de paix et d’aspiration.

Le programme a souligné l’évolution du rôle de l’ao dài dans la société moderne, alliant tradition et innovation tout en mettant en valeur la force et la grâce des femmes vietnamiennes.

Chaque collection s’est inspirée du riche patrimoine culturel et des paysages naturels du Vietnam, incarnant un mélange de valeurs traditionnelles et de mode contemporaine, avec l’objectif commun de faire de l’ao dài un trésor culturel mondial.

Attachée depuis toujours à la femme vietnamienne, l’ao dài lui permet, de manière générale, de rester discrète et sérieuse, tout en ne renonçant pas à son charme. En effet, lorsqu’elle porte cette tenue, une Vietnamienne est attirante, mais reste raffinée et délicate.

Au travers des siècles, l’ao dài a été l’un sujet d’inspiration des poètes, écrivains, compositeurs et peintres. Elle n’est pas seulement un vêtement élégant qui sublime la femme vietnamienne. C’est aussi le symbole d’une culture ancestrale qui transmet l’âme du Vietnam de génération en génération.

VNA/CVN