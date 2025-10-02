Les relations Vietnam - Cuba entrent dans une nouvelle ère

À l'occasion de la visite officielle au Vietnam du président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d'État de Cuba, Esteban Lazo Hernández, le secrétaire de l'Assemblée nationale et du Conseil d'État, Homero Acosta Álvarez, a livré son point de vue sur la portée de cette visite, le rôle de la coopération parlementaire et les perspectives des relations bilatérales.

Le secrétaire de l'Assemblée nationale et du Conseil d'État, Homero Acosta Álvarez, a rappelé que ce déplacement intervenait en une année jalonnée de grandes commémorations au Vietnam, auxquelles Cuba s'est associée : le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, le 135ᵉ anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, le 95ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste et, surtout, le 65ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Cuba et le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Cette visite s'inscrivait dans la continuité de celle du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ainsi que des travaux de la 42ᵉ session du Comité intergouvernemental Vietnam - Cuba, contribuant à renforcer la coopération entre les deux pays à tous les niveaux : Parti, État, gouvernement et Parlement.

Le point d'orgue du programme fut la deuxième session du Comité de coopération interparlementaire Vietnam-Cuba à Hanoï. Selon Homero Acosta Álvarez, ce mécanisme, mis en place officiellement en 2023, découle d'une volonté politique claire. Peu de pays disposent d'un dispositif similaire avec Cuba. Les discussions n'ont pas seulement porté sur les questions législatives, mais aussi sur la mise en œuvre des accords gouvernementaux, l'élimination des obstacles juridiques et la création d'un cadre favorable à la coopération économique, notamment dans l'investissement, la riziculture, la biotechnologie, la pharmacie et divers projets agricoles.

Le Vietnam est actuellement le premier investisseur asiatique à Cuba, avec huit projets significatifs dans la zone de développement spécial de Mariel. Dans l'agriculture, la coopération a déjà produit des résultats encourageants : à Los Palacios, un projet conjoint a permis d'atteindre un rendement de plus de 7 tonnes de riz à l'hectare, bien supérieur à la moyenne nationale cubaine. Toutefois, des difficultés persistent dans les domaines de l'énergie, du carburant et du système financier.

Les relations interparlementaires sont décrites comme particulièrement étroites, avec des échanges réguliers de délégations. Dès 2013, une délégation cubaine s'était rendue au Vietnam pour étudier l'expérience du pays en matière de réformes législatives, dans le but de soutenir le processus de réforme constitutionnelle à La Havane. Un moment symbolique a été enregistré en 2023, lors de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale de Cuba, marquée par la présence d'une délégation vietnamienne de haut niveau et par l'intervention de son président, considérée comme un témoignage éloquent de solidarité.

Dans les forums parlementaires internationaux comme l'Union interparlementaire, les deux pays ont toujours coordonné leurs positions. L'expérience vietnamienne en matière de législation et de supervision a été qualifiée de référence précieuse pour Cuba. Le Vietnam soutient également Cuba dans sa transition numérique parlementaire, avec l'installation d'un système de connexion en ligne entre la capitale et les localités.

Selon Homero Acosta Álvarez, les relations bilatérales ont atteint un niveau supérieur, entrant dans "une nouvelle ère" fondée sur une amitié fidèle et exemplaire. Le Vietnam est considéré comme le seul pays avec lequel Cuba entretient une coopération aussi complète, couvrant toutes les dimensions, y compris l'échange d'expériences sur la construction du socialisme.

Dans un contexte difficile, la solidarité vietnamienne s'est traduite par une campagne de soutien qui a permis de collecter plus de 14 millions de dollars en faveur du peuple cubain, à l'occasion du 65ᵉ anniversaire des relations diplomatiques. Il s'agit de la preuve la plus vivante de l'amitié cultivée avec soin par le Président Hô Chi Minh et le Commandant en chef Fidel Castro.

VNA/CVN