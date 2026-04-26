Le dirigeant suprême de la RPDC effectue une inspection des troupes

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|Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (assis) a supervisé l'essai du missile balistique tactique sol-sol Hwasongpho-11 Ra, le 20 avril.
|Photo : KCNA/VNA/CVN
Le même jour, M. Kim a également supervisé un concours de tir des artilleurs de mortier issus d'unités d'infanterie légère relevant de grandes unités combinées, a précisé KCNA dans un communiqué distinct publié dimanche 26 avril.
Le dirigeant suprême de la RPDC a adressé ses encouragements chaleureux aux forces armées du pays et a donné pour instruction à l'armée d'organiser des concours d'entraînement "de manière plus intensive et plus compétitive", selon le communiqué de KCNA.
Xinhua/VNA/CVN