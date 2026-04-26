Le dirigeant suprême de la RPDC effectue une inspection des troupes

Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), s'est rendu samedi 25 avril dans une unité mixte relevant de la division d'infanterie mécanisée de l'Armée populaire coréenne dans la région occidentale, à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de l'Armée révolutionnaire populaire coréenne, a rapporté dimanche 26 avril l'Agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA).

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Photo : KCNA/VNA/CVN

Le même jour, M. Kim a également supervisé un concours de tir des artilleurs de mortier issus d'unités d'infanterie légère relevant de grandes unités combinées, a précisé KCNA dans un communiqué distinct publié dimanche 26 avril.

Le dirigeant suprême de la RPDC a adressé ses encouragements chaleureux aux forces armées du pays et a donné pour instruction à l'armée d'organiser des concours d'entraînement "de manière plus intensive et plus compétitive", selon le communiqué de KCNA.

Xinhua/VNA/CVN