La Suisse décide de rouvrir progressivement son ambassade en Iran

La Suisse a décidé de rouvrir progressivement son ambassade en Iran, après une analyse des risques et en concertation avec l'Iran ainsi qu'avec les États-Unis, a déclaré vendredi 24 avril le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

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Photo : CTV/CVN

Une petite équipe est déjà de retour à Téhéran depuis cette semaine afin de préparer la reprise des activités diplomatiques, selon les autorités suisses. Cette équipe technique, composée de quatre personnes, est chargée d'organiser la réouverture progressive de la représentation.

Le retour du reste du personnel est prévu dès que toutes les démarches nécessaires à la réouverture complète de l'ambassade auront été menées à bien, ajoute le communiqué.

"La Suisse suit de près l'évolution de la situation dans la région et maintient un étroit contact avec ses partenaires", a souligné le département dans un communiqué. Elle se dit par ailleurs prête à offrir ses bons offices pour favoriser une désescalade, selon la même source.

L'ambassade avait été temporairement fermée le 11 mars en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région.

Xinhua/VNA/CVN