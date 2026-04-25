Venezuela - Colombie : les dirigeants discutent de l'énergie, de la sécurité et du commerce

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, et le président colombien en visite, Gustavo Petro, ont discuté vendredi 24 avril d'une coopération dans des domaines tels que l'énergie, la sécurité, le tourisme et le commerce.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'exprimant après leur première rencontre, Mme Rodriguez a déclaré que les deux parties avaient tenu des discussions "sérieuses et concrètes" sur la lutte contre les groupes criminels et la criminalité transnationale, y compris des plans pour renforcer le partage de renseignements.

Elle a indiqué que les deux pays avaient également exploré un renforcement de la coopération énergétique, notamment des projets d'interconnexion électrique et gazière, ainsi que des efforts pour stimuler le tourisme et élargir le commerce bilatéral.

L'ordre du jour a aussi couvert les questions frontalières, la migration et une coopération économique plus large.

Mme Rodriguez a souligné que le commerce bilatéral s'élevait à environ 1,2 milliard de dollars en 2025 et que les deux parties visent à développer davantage les liens économiques.

M. Petro, arrivé vendredi 24 avril dans la capitale vénézuélienne, a souligné l'importance de l'intégration régionale.

Il a annoncé qu'une coopération renforcée pourrait bénéficier aux deux pays tout en respectant leur autonomie. Sa visite marque la première visite officielle d'un chef d'État au Venezuela depuis que Mme Rodriguez assume la présidence par intérim.

Le 3 janvier, les forces militaires américaines ont lancé une opération à grande échelle contre le Venezuela et ont capturé de force le président Nicolas Maduro et son épouse avant de les transporter à New York. Mme Rodriguez a ensuite assumé le rôle de présidente par intérim.

Au cours de la visite, les deux pays ont également signé l'acte final de la troisième réunion de la Commission de voisinage et d'intégration Colombie - Venezuela, visant à faire avancer les initiatives de coopération.

Xinhua/VNA/CVN