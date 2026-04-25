La présidente mexicaine réaffirme sa position sur la souveraineté

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré vendredi 24 avril que la souveraineté du pays "n'est pas négociable", rejetant toute forme d'ingérence étrangère, en particulier de la part des États-Unis.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors de sa conférence de presse quotidienne, Mme Sheinbaum a annoncé que la coopération avec d'autres pays doit être strictement conforme à la Constitution mexicaine et à la loi sur la sécurité nationale.

Elle a indiqué que la relation du Mexique avec les États-Unis repose sur la coordination et la coopération, mais a souligné la nécessité de clarifier si des agents de renseignement étrangers étaient impliqués dans une récente opération dans l'État septentrional de Chihuahua.

Elle a averti qu'une telle participation violerait la loi mexicaine.

Deux membres du personnel de l'ambassade des États-Unis ont été tués dans un accident de la route à Chihuahua dimanche dernier 19 avril. Les autorités locales ont indiqué que les victimes étaient des instructeurs participant à des échanges de formation de routine, mais le Washington Post a rapporté qu'il s'agissait d'agents de la Central Intelligence Agency (CIA) américaine impliqués dans une opération antistupéfiants liée au démantèlement d'un laboratoire de drogue clandestin.

Mme Sheinbaum a également critiqué les appels lancés au Mexique en faveur d'une ingérence étrangère dans les affaires intérieures et a souligné que tous les niveaux de gouvernement et les citoyens doivent respecter les lois nationales.

Elle a ajouté que son administration allait envoyer une lettre aux gouverneurs des Etats pour garantir que toute coopération avec des agences étrangères respectait les cadres juridiques et était coordonnée avec le ministère des Affaires étrangères et le Cabinet de sécurité.

Xinhua/VNA/CVN