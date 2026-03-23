Kim Jong Un réélu président des Affaires d'État de la RPDC

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|Kim Jong Un réélu au poste de président des Affaires d'État de la RPDC.
|Photo : Yonhap/VNA/CVN
Lors de la première session de la 15e APS, Jo Yong Won a été élu président du Comité permanent de l'APS et Pak Thae Song a été élu Premier ministre du cabinet, a indiqué KCNA.
L'amendement et le complément à la Constitution socialiste de la RPDC ont également été examinés, selon la même source.
Xinhua/VNA/CVN