Kim Jong Un réélu président des Affaires d'État de la RPDC

L'Assemblée populaire suprême (APS) de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) a réélu dimanche 22 mars Kim Jong Un au poste de président des Affaires d'État de la RPDC, a rapporté lundi 23 l'agence de presse officielle KCNA.

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Photo : Yonhap/VNA/CVN

Lors de la première session de la 15e APS, Jo Yong Won a été élu président du Comité permanent de l'APS et Pak Thae Song a été élu Premier ministre du cabinet, a indiqué KCNA.

L'amendement et le complément à la Constitution socialiste de la RPDC ont également été examinés, selon la même source.

Xinhua/VNA/CVN